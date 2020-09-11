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Tecavüzle suçlanan Belediye Başkanı için iki müfettiş görevlendirildi

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay hakkında ortaya atılan iddiaların incelenmesi için İçişleri Bakanlığı'nın iki müfettiş görevlendirdiği öğrenildi
 11 Eylül 2020 10:36
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Tecavüzle suçlanan Belediye Başkanı için iki müfettiş görevlendirildi

Sosyal medyada ve bazı gazetelerde, Aydın'ın Didim ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın kendisinden iş isteyen kadına uyuşturucu içirdiği ve sonrasında tecavüz ettiği iddiaları yer almıştı. İçişleri Bakanlığı'nın bu iddiaları araştırmak için iki müfettişi görevlendirdiği öğrenildi.

Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabay ise hakkında çıkan iddialara tepki gösterdi. Deniz Atabay, eşi Tuna Atabay ve Belediye Meclis Üyesi Ali Çağlar suçlamalara karşı Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi oldu. Belediye Başkanı Atabay, şöyle konuştu:

BAŞKANDAN DA SUÇ DUYURUSU

"Göreve geldiğimiz günden bu yana rant çevrelerine karşı mücadelemiz devam etmektedir. Bu mücadelemiz nedeniyle, öncesinde evimin kurşunlandığı, bilinmeyen numaralardan iftira mesajları yayıldığı, defalarca tehdit, hakaret ve kumpas teşebbüslerine uğradığım da tüm kamuoyunca bilinmektedir. Bu konularla alakalı tarafımdan tüm hukuki işlemler başlatılmıştır. Geldiğimiz noktada da sahte kurgularla, sahte kişilerle yeni bir komplo girişimi ile karşı karşıyayız. Hakkımda bir şikayet olmadığı gibi komplocular hakkında tarafımdan suç duyurusunda bulunulmuştur."

İŞTE O İDDİALAR

Sosyal medya yer alan, kimliği açıklanmayan kadının iddiaları şöyle: "İş aramak için belediyeye gittiğimde başkan, 'Rahat bir ortamda konuşalım' diyerek, beni bir araçla çiftliğe gönderdi. Çiftlikte alkol ve uyuşturucu madde verdiler. Sonrasını hayal meyal hatırlıyorum. Video çekildiğini bile hatırlamıyorum. Olay yaşandığında utandım, şikayetçi olamadım. Şimdi de evlenip yeni bir hayat kurdum. Eşimin olaydan haberi yok. Duyarsa yuvam yıkılır. Deşifre olmaktan çekiniyorum. Bu nedenle daha şikayetçi olamıyorum. Çok büyük bir travma yaşadım ve atlatabilmek için tedavi gördüm. Unutulmayacak bir olay yaşadım. Evde kendi başıma kalınca sürekli ağlıyorum. Artık unutmak istiyorum. Ancak unutamıyorum. Eşimle mutlu ve huzurluyum. Bu mutluluğu kaybetmek istemiyorum. Adalete güveniyorum. Başkanın ve diğerlerinin gereken cezaya almasını istiyorum."

EMLAKÇI: CHP YÖNETİMİNE BİLDİRDİM

Kendisine WhatsApp'tan bazı görüntü ve bilgiler ulaşınca, 3 yıl önce Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Başkan Atabay'dan şikayetçi olduğu öğrenilen emlakçı Ekrem Batur ise şunları söyledi: "Konuyu 2019 yerel seçimleri öncesi CHP Genel Merkezi'ne de bildirdim. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MKYK üyeleri ve milletvekillerine haberlerin linklerini attık. Bakanlıktan iki müfettiş olayı arıştırmak üzere Didim'e geldi. Didim Kaymakamlığı'nda ifade verdim. İfademde başkanın kendisine hizmet ettiğini, mesaisini bu tür işlere harcadığı için görevden alınması gerektiğini ifade ettim. Ben, üzerime düşeni yaptım" dedi.
Memurlar.Net
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