Maske takmayanlar 3 gün karantinada kalacak, 10 kitap okuyacak
Sakarya'da koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 65 kişi, para cezası ödemenin yanı sıra 3 gün karantinada kalacak ve en az 10 kitap okuyacak.
|11 Eylül 2020 10:50
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Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentte yapılan koronavirüs denetimlerinde maske takmayan 65 kişiye 900 lira para cezası kesildiğini belirtti.
Vali Kaldırım, bu kişilere ayrıca 3 gün karantinada kalma zorunluluğu ile en az 10 kitap okuma uygulaması getirildiğini duyurdu.
Kaldırım, tedbirleri ve denetimleri sıkı bir şekilde uygulamaya devam edeceklerini söyledi.
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