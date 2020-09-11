'Bu metro hattını yapması gerekenler yapmadığından biz aldık'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu:"(Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı)Bu metro hattımızı da yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık"
|11 Eylül 2020 11:22
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu:"(Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı)Bu metro hattımızı da yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık"
Bakan Karaismailoğlu: "Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı inşallah 18 ay gibi kısa bir sürede vatandaşımızın hizmetine sunacağız."
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