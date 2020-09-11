1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gram altın 467 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 766 lira, Cumhuriyet altını 3.130 liradan satılıyor
 11 Eylül 2020 11:28
Yazdır
Gram altın 467 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 466,6 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 466,1 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 466,6 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 766 lira, Cumhuriyet altını da 3.130 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.943 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin sürecin olumsuz sonuçlanmasının altın fiyatlarını baskıladığını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve bölgesel jeopolitik gerginliklerin altın fiyatlarını etkilediğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.960 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını vurguladı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın ne kadar?
11 Eylül 2020 12:59		 Gün ortası döviz fiyatları
11 Eylül 2020 12:14
Borsa güne yükselişle başladı
11 Eylül 2020 10:12		 Borsa, günü düşüşle tamamladı
10 Eylül 2020 18:28
Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
10 Eylül 2020 17:22		 Dolar günü düşüşle kapattı
10 Eylül 2020 17:14
Borsa, günü yükselişle tamamladı
09 Eylül 2020 18:29		 Çeyrek altın yeniden 760 TL'ye yükseldi
09 Eylül 2020 17:25
Dövizde gün sonu fiyatları
09 Eylül 2020 17:11		 Borsa, günü düşüşle tamamladı
08 Eylül 2020 18:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:00 - İşte; okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum ve yüz yüze eğitimin detayları12:59 - Çeyrek altın ne kadar?12:48 - Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil12:47 - Valilik: 1304 ekip, 3 bin 670 denetçi ile 21 bin 346 denetim çalışması yaptık12:45 - AÖF yaz okul sınav sonuçları açıklandı12:44 - Başsavcılık tutuklunun kanser hastası kızıyla görüştürülmedi iddiasını yalanladı
12:43 - Bakan Kurum: Ekim'de konutları teslim etmiş olacağız12:35 - Ticaret Bakanlığı görevde yükselme sınav duyurusu yayımlandı12:28 - MEB'den İngilizce Çevrim İçi Yaz Okulu Değerlendirme Raporu12:25 - Ertuğrul Gazi'yi anma etkinliği sınırlı katılımla kutlanacak12:19 - Şehirlararası otobüslerde, yolcu araca alınırken de HES kontrolü yapılacak12:18 - Gazi Üniversitesi'nin 'uzaktan eğitim' programı belli oldu
12:16 - Memurlara özel 15 TL indirim sizi bekliyor12:14 - Gün ortası döviz fiyatları12:11 - Tüm yurtta, izolasyondan kaçana yurt şartı geliyor12:10 - Vatandaştan şaşırtan maske savunması: Bende kalp var sıkıntı veriyor12:06 - Dezenfektan kutusuna yanlışlıkla kireç sökücü döküldü: 2 yaralı
12:05 - En yüksek gelire sahip şehir: İstanbul
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanlığı, Pervin Töre'yi ne zaman açığa alacak?
Okullar için üç aşamalı plan hazır
Bakan Koca'dan koronavirüsten hayatını kaybeden tıp öğrencisi için paylaşım
'Virüsü yenen Elazığ Belediye Başkanı da, bu bitkisel karışımı kullandı'
Perinçek'in oğlundan 'ballı atama' iddialarına yanıt
Eskişehir'de 4 akademisyeni öldüren Volkan Bayar davasında karar
Başkent'te FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon: 60 gözaltı
Tecavüzle suçlanan Belediye Başkanı için iki müfettiş görevlendirildi
KPSS-2020/10 Tarım Bakanlığı sözleşmeli yerleştirme sonuçları açıklandı
10 ilde FETÖ operasyonu: 13 mahrem imama gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
WhatsApp 1
günlük kirası 216 bin tl olan helikopter 2
2020-21 futbol sezonu 1
bitcoin 1
belediye başkanının iş isteyen kadına tecavüz etmesi 2
tabanca 1
kamuda esnek çalışma genelgesinin valilere bırakılması 3
tıp fakültesi öğrencisinin coronadan ölmesi 2
dünyanın en saçma binası 1
ne kadar acımasız olursam o kadar iyi oluyor 1
SON İLANLAR
Paris Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Sayıştay 45 Denetçi Yardımcısı Adayı Alacak
Kamu Gözetimi Kurumu Bağımsız Denetçi Sınav İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Milli Savunma Bakanlığı 94 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri İncesu İmar 16 İşçi Alacak
Konya Sanat Kültür Spor Faliyetleri Aş. 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam