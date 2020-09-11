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KPSS-2020/10 Tarım Bakanlığı sözleşmeli yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2020/10: Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
 11 Eylül 2020 11:32
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KPSS-2020/10 Tarım Bakanlığı sözleşmeli yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2020/10: Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

31 Ağustos - 03 Eylül 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/10 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Eylül 2020 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

KPSS-2020/10 Yerleştirme Sonuçları

KPSS-2020/10 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler:

KPSS-2020/10 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
KPSS-2020/10 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)
KPSS-2020/10 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS)
KPSS-2020/10 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM)
Memurlar.Net
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