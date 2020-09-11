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Ankara'da KPSS'nin yapılacağı günlerde bazı nüfus müdürlükleri açık olacak

Ankara'da KPSS'nin yapılacağı günlerde bazı nüfus müdürlükleri açık olacak
 11 Eylül 2020 11:45
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Ankara'da KPSS'nin yapılacağı günlerde bazı nüfus müdürlükleri açık olacak

Ankara Valiliği, Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) yapılacağı cumartesi ve pazar günü, adaylara "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için Çankaya ile Keçiören ilçe nüfus müdürlüklerinin açık olacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, hafta sonu yapılacak sınava katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. kimlik kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlerin, yanlarında "Sınava Giriş Belgesi" ile bir fotoğraf getirmeleri gerekecek.

Yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için Çankaya ile Keçiören ilçe nüfus müdürlükleri, 12 Eylül Cumartesi günü 07.00-14.30 ve 13 Eylül Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak.

Anadolu Ajansı
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