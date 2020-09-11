Osmaniye'de terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi
Osmaniye kırsalında, terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi.
|11 Eylül 2020 11:59
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Amanos Dağları'nın Osmaniye bölümünde PKK'ya yönelik yürütülen "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu" kapsamında belirlenen mağara ve sığınaklarda arama tarama çalışması yapıldı.
Jandarma komando, özel harekat ve komando timleri, örgütün kullandığı tespit edilen mağara ve sığınaklarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi.
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