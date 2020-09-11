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Dezenfektan kutusuna yanlışlıkla kireç sökücü döküldü: 2 yaralı
İzmit'te bir alışveriş merkezindeki restoranda, çalışanlardan biri, dezenfektan kutusuna yanlışlıkla dezenfektan yerine kireç sökücü dökünce tepkime meydana geldi. Gözlerine kimyasal gelen restoran çalışanı ile bir müşteri, hastaneye kaldırıldı.
|11 Eylül 2020 12:06
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Olay, sabah saatlerinde Ömer Türkçakal Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezinde faaliyet gösteren restoranda meydana geldi. Restoran çalışanı Yusuf Yıldırım (20) dezenfektan kutusunu doldurmak istedi.
Yıldırım, dezenfektan sandığı kireç sökücüyü kutuya dökünce kimyasallar bir anda tepkimeye girdi, patlama meydana geldi.
Restoran çalışanı Yusuf Yıldırım ile müşterilerden Fikret Kesik'in (39) yüzlerine ve gözlerine kimyasal madde geldi. Yıldırım ve Kesik, acı içinde yere yığılırken, restoran çalışanlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
Gözlerini açamayan Yusuf Yıldırım ve Fikret Kesik, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviy alındı.
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