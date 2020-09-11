1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İşte; okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum ve yüz yüze eğitimin detayları

MEB, Covid-19 salgınının seyrindeki güncel gelişmeler nedeni ile okulların yüz yüze eğitime açılmasına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.
 11 Eylül 2020 13:00
Yazdır
İşte; okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum ve yüz yüze eğitimin detayları

İşte Milli Eğitim Bakanlığının illere gönderdiği o açıklamalar;

1. Okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül 2020 tarihlerinde sadece 1 (bir) gün okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda uyum programı, yüz yüze eğitim şeklinde gerçekleştirilecektir.

2. Yüz yüze uyum eğitimlerinin hangi gün olacağı okul yönetimince planlanacaktır.

3. Okulun fiziki şartları da dikkate alınarak ihtiyaç duyulması halinde, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde şubedeki öğrenciler gruplara bölünerek yüz yüze eğitim yapılacaktır. Sınıf mevcudunun bölünmesiyle ortaya çıkan grupların okula gelecekleri günler birbirinden farklı olacaktır.

4. Okul öncesi eğitime ve ilkokul 1'inci sınıfa başlayan öğrencilerimizin okullardaki yüz yüze eğitime katılması zorunlu olmayıp velinin isteğine bağlı olacaktır.

5. Okul öncesi eğitimde günde otuzar dakikalık 5 etkinlik saati süreyle uyum eğitimi yapılacaktır.

6. Uyum haftasından sonraki 28 Eylül - 2 Ekim 2020 tarihlerini kapsayan hafta ve devamında okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 2 (iki) gün olmak üzere günde otuzar dakikalık 5 etkinlik saati süreyle eğitim yapılacaktır. Diğer taraftan okul öncesi eğitimde 21 Eylül 2020 tarihine kadar eğitime yüz yüze devam eden kurumlarda bu tarihten itibaren de aynı planlama doğrultusunda eğitime devam edilecektir.

7.Okul öncesi eğitimde yerleşim yerinin genel şartları, çocukların hazır bulunuşluk düzeyleri ve ihtiyaçları da dikkate alınarak eğitim programının gelişim alanları, kazanım, gösterge ve kavramlar bazında her öğretmen tarafından kendi sınıfına özgü biçimde ele alınması sağlanacaktır.

8.İlkokul 1'inci sınıflarda her biri otuzar dakikalık 5 ders saati süreyle uyum eğitimi yapılacaktır.

9.Uyum haftasından sonraki 28 Eylül - 2 Ekim 2020 tarihlerini kapsayan hafta ve devamında ilkokul 1'inci sınıflarda haftada 2 (iki) gün Ek-1'de yer alan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 10.09.2020 tarihli ve 79031618-121.01-E. 12483460 sayılı yazısı eki Çizelge doğrultusunda yüz yüze eğitim yoluyla dersler işlenecek, ders saatleri arasında onar dakikalık dinlenme süresi verilecek olup okul müdürlükleri tarafından teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin korunması için nöbet görevi de dahil olmak üzere gerekli planlamalar yapılacaktır.

10.İlkokul 1'inci sınıflarda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.09.2018 tarihli ve 123 sayılı Kurul Kararı Eki İlköğretim Kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar) Haftalık Ders Çizelgesinde yer alan diğer dersler ve ders saatleri uzaktan eğitim yoluyla canlı ders, EBA TV ve EBA portal uygulamalarıyla işlenecektir.

11. İlkokul 1'inci sınıf derslerine ilişkin öğretim programlarındaki bütün kazanımların yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla bir bütün şeklinde işlenmesi sağlanacak ve derslerin işlenmesi sırasında Bakanlığımızca yayınlanan basılı ve dijital içeriklerden yararlanılacaktır.

Covid-19 salgını ile ilgili hijyen tedbirlerinin eksiksiz ve zamanında gerçekleşmesi sağlanarak Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 19.08.2020 tarihli ve 21525590-918.01-E.10942520 sayılı yazısında yer alan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzuna uygun olacak şekilde il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul yönetimi tarafından gerekli tüm önlemler alınacaktır.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
16 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Covid-19 şüphesi olan öğretmenlerle ilgili yapılması gerekenler
09 Eylül 2020 11:19		 Öğretmenlerin alan değişikliği takvimi yayınlandı
07 Eylül 2020 23:16
MEB; rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine çalışma takvimini yayımladı
31 Ağustos 2020 00:10		 İşte tüm MEB genel müdürlüklerinin uzaktan eğitim çalışma planları
31 Ağustos 2020 00:08
COVID-19 tanısı veya belirtisi gösteren öğrenci sınava alınmayacak ve sınavda öğretmene görev verilmeyecek
31 Ağustos 2020 00:03		 Sınavlarda görev alacak öğretmen HES kodu alacak
31 Ağustos 2020 00:01
PİKTES öğretmenleri de seminer programlarına katılacak
24 Ağustos 2020 00:01		 Rehberlik ve Kariyer Planlanma Dersi Öğretim Programı uygulamadan kaldırıldı
12 Ağustos 2020 00:00
MEB, mesleki okullarda il dışı nakiller için boş kontenjanların acilen belirlenmesini istedi
04 Ağustos 2020 00:06		 Kalfalık, ustalık beceri sınavlarında dikkat edilmesi gereken hususlar
04 Ağustos 2020 00:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:35 - Ankara ve İzmir Valiliği, kurum bazında mesai saati belirlemesi yaptı14:28 - En fazla kazandıran BES fonları14:24 - Didim Belediye Başkanı'ndan 'tutuklanma iddialarına' sert tepki14:22 - Pedogojik açıdan doğru kitaplar nasıl seçilmeli14:16 - HES kodsuz şehirler arası yolcu taşıyan araçlar 10 gün sefere çıkamayacak14:13 - Restoranda yemek Kovid-19 bulaşma ihtimalini artırabilir
14:10 - HDP milletvekili Remziye Tosun'a 10 yıl hapis14:05 - Disiplin soruşturması savunma istem yazısında isnat edilen fiil belirtilmeli mi?14:04 - Amasyalı genç ile evlenen Rus gelin Müslüman oldu14:03 - MİT'in Ukrayna'daki PKK operasyonu14:01 - Dışişleri Bakanlığından 'Med7 Zirvesi Ortak Bildirisi'ne tepki13:46 - CHP Genel Merkez personeli pazartesi gününden itibaren evden çalışacak
13:44 - 'Din İstismarına Karşı Ferasetli ve basiretli Olalım' konulu hutbe okundu13:37 - İstanbul'da toplu taşımada günlük yolculuk sayısı 3 milyon 700 bini aştı13:35 - Kaybettikleri meslektaşlarına destek amacıyla sandık kurdular13:30 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:25 - AYM, eşe karşı şiddette 'şikayete gerek yok' dedi
13:23 - BDDK, şirketlere kredi notu alma şartını değiştirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanlığı, Pervin Töre'yi ne zaman açığa alacak?
Okullar için üç aşamalı plan hazır
Bakan Koca'dan koronavirüsten hayatını kaybeden tıp öğrencisi için paylaşım
'Virüsü yenen Elazığ Belediye Başkanı da, bu bitkisel karışımı kullandı'
İşte; okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum ve yüz yüze eğitimin detayları
Perinçek'in oğlundan 'ballı atama' iddialarına yanıt
Eskişehir'de 4 akademisyeni öldüren Volkan Bayar davasında karar
KPSS-2020/10 Tarım Bakanlığı sözleşmeli yerleştirme sonuçları açıklandı
Tecavüzle suçlanan Belediye Başkanı için iki müfettiş görevlendirildi
Başkent'te FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon: 60 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gece uyandığında odasında birini gören kadın 2
edinson cavani 2
dünyanın en saçma binası 1
achraf hakimi 1
tıp fakültesi öğrencisinin coronadan ölmesi 3
mehmet ceyhan 1
normalleşme sürecini çok yanlış anladık 4
Binali Yıldırım 1
kamuda esnek çalışma genelgesinin valilere bırakılması 3
vaka sayılarını söylemeye dilim varmıyor 2
SON İLANLAR
Paris Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Sayıştay 45 Denetçi Yardımcısı Adayı Alacak
Kamu Gözetimi Kurumu Bağımsız Denetçi Sınav İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Milli Savunma Bakanlığı 94 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri İncesu İmar 16 İşçi Alacak
Konya Sanat Kültür Spor Faliyetleri Aş. 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam