İşte; okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum ve yüz yüze eğitimin detayları

İşte Milli Eğitim Bakanlığının illere gönderdiği o açıklamalar;

1. Okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül 2020 tarihlerinde sadece 1 (bir) gün okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda uyum programı, yüz yüze eğitim şeklinde gerçekleştirilecektir.

2. Yüz yüze uyum eğitimlerinin hangi gün olacağı okul yönetimince planlanacaktır.

3. Okulun fiziki şartları da dikkate alınarak ihtiyaç duyulması halinde, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde şubedeki öğrenciler gruplara bölünerek yüz yüze eğitim yapılacaktır. Sınıf mevcudunun bölünmesiyle ortaya çıkan grupların okula gelecekleri günler birbirinden farklı olacaktır .

4. Okul öncesi eğitime ve ilkokul 1'inci sınıfa başlayan öğrencilerimizin okullardaki yüz yüze eğitime katılması zorunlu olmayıp velinin isteğine bağlı olacaktır .

5. Okul öncesi eğitimde günde otuzar dakikalık 5 etkinlik saati süreyle uyum eğitimi yapılacaktır.

6. Uyum haftasından sonraki 28 Eylül - 2 Ekim 2020 tarihlerini kapsayan hafta ve devamında okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 2 (iki) gün olmak üzere günde otuzar dakikalık 5 etkinlik saati süreyle eğitim yapılacaktır. Diğer taraftan okul öncesi eğitimde 21 Eylül 2020 tarihine kadar eğitime yüz yüze devam eden kurumlarda bu tarihten itibaren de aynı planlama doğrultusunda eğitime devam edilecektir.

7.Okul öncesi eğitimde yerleşim yerinin genel şartları, çocukların hazır bulunuşluk düzeyleri ve ihtiyaçları da dikkate alınarak eğitim programının gelişim alanları, kazanım, gösterge ve kavramlar bazında her öğretmen tarafından kendi sınıfına özgü biçimde ele alınması sağlanacaktır.

8. İlkokul 1'inci sınıflarda her biri otuzar dakikalık 5 ders saati süreyle uyum eğitimi yapılacaktır.

9.Uyum haftasından sonraki 28 Eylül - 2 Ekim 2020 tarihlerini kapsayan hafta ve devamında ilkokul 1'inci sınıflarda haftada 2 (iki) gün Ek-1'de yer alan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 10.09.2020 tarihli ve 79031618-121.01-E. 12483460 sayılı yazısı eki Çizelge doğrultusunda yüz yüze eğitim yoluyla dersler işlenecek, ders saatleri arasında onar dakikalık dinlenme süresi verilecek olup okul müdürlükleri tarafından teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin korunması için nöbet görevi de dahil olmak üzere gerekli planlamalar yapılacaktır.

10.İlkokul 1'inci sınıflarda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.09.2018 tarihli ve 123 sayılı Kurul Kararı Eki İlköğretim Kurumları (İlkokullar ve Ortaokullar) Haftalık Ders Çizelgesinde yer alan diğer dersler ve ders saatleri uzaktan eğitim yoluyla canlı ders, EBA TV ve EBA portal uygulamalarıyla işlenecektir.

11. İlkokul 1'inci sınıf derslerine ilişkin öğretim programlarındaki bütün kazanımların yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla bir bütün şeklinde işlenmesi sağlanacak ve derslerin işlenmesi sırasında Bakanlığımızca yayınlanan basılı ve dijital içeriklerden yararlanılacaktır.

Covid-19 salgını ile ilgili hijyen tedbirlerinin eksiksiz ve zamanında gerçekleşmesi sağlanarak Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 19.08.2020 tarihli ve 21525590-918.01-E.10942520 sayılı yazısında yer alan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzuna uygun olacak şekilde il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul yönetimi tarafından gerekli tüm önlemler alınacaktır.