Şehirlararası otobüslerde, yolcu araca alınırken de HES kontrolü yapılacak

İçişleri Bakanlığı, daha önce şehirler arası otobüslerde biletleme esnasında HES kodu zorunluluğu getirmişti. Yeni uygulamaya göre yolcu otobüse alınırken de HES kodu kontrol edilecek

T.C.

IÇISLERI BAKANLIGI

Iller Idaresi Genel Müdürlügü

Sayi : 89780865-153-E.14811 11/09/2020

Konu : Sehirlerarasi Otobüslerde HES Kodu Zorunlulugu

DAGITIM YERLERINE

Ilgi : a) 30.05.2020 tarihli ve 8558 sayili Genelgemiz.

b) 11.09.2020 tarihli ve 14810 sayili Genelgemiz.

Içerisinde bulundugumuz kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salginiyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alinan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesi elzemdir.

Bu çerçevede ilgi (a) Genelgemizde sehirlerarasi toplu ulasim araçlariyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapilacak seyahatlerde Hayat Eve Sigar (HES) uygulamasi üzerinden kod alindiktan sonra biletlemelerin yapilmasi zorunlulugu getirilmisti. Ancak uygulamada sehirlerarasi yolcu tasimaciligi yapan bazi firmalarin zaman zaman bu kurala riayet etmedikleri gelen sikayetlerden anlasilmis olup asagidaki tedbirlerin alinmasi zaruri hale gelmistir:

1. Sehirlerarasi yolcu tasimaciligi yapan firmalar (otobüs, midibüs, minibüs vb.) tarafindan her türlü biletleme islemi (internet-telefon üzerinden veya yüz yüze) esnasinda müsterilerden HES kodu talep edilecek ve HES kodu olmadan bilet satisi yapilmayacaktir.

2. Sehirlerarasi yolcu tasimaciligi yapilan araçlara yolcu alinma esnasinda da yolcularin HES kodu kontrol edilecek, araca binmesinde herhangi bir sakinca olmadigi anlasilan yolcular araçlara binebileceklerdir.

3. Gerek bilet satisi gerekse araca alinma esnasindaki HES kodu kontrolünde; Covid-19 tanili ya da temaslisi oldugu tespit edilen kisiler için gerekli bildirim ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine ve saglik kuruluslarina yapilacaktir.

4. Basta trafik birimleri olmak üzere kolluk birimlerimizce HES kodu olmaksizin bilet satisi yapilmamasi ve sehirlerarasi yolcu tasimaciligi yapilan araçlara yolcu alinmamasi hususlari etkin sekilde denetlenecektir.

5. Yapilan denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satisi yapan firmalara Valiler/Kaymakamlar tarafindan gerekli idari para cezasi uygulanacak olup HES kodu olmaksizin yolcu kabul eden araçlar ise 10 gün süre ile seferden men edilecektir.

6. Denetimler sonucunda Covid-19 tanili veya temaslisi oldugu halde HES kodu olmadan sehirlerarasi toplu tasima araçlariyla seyahat ettigi tespit edilen kisiler ilgi (b) Genelgemiz çerçevesinde Valiliklerce belirlenen yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulacaktir.

Vali/Kaymakamlarca yukarida belirtilen esaslar çerçevesinde gerekli kararlarin Umumi Hifzissihha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarinca ivedilikle alinmasi, uygulamada herhangi bir aksakliga meydan verilmemesi ve magduriyete neden olunmamasi, alinan kararlara uymayanlara Umumi Hifzissihha Kanununun ilgili maddeleri geregince idari islem tesis edilmesi ve konusu suç teskil eden davranislara iliskin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsaminda gerekli adli islemlerin baslatilmasi hususunda;

Bilgi ve geregini önemle arz ve rica ederim.

Süleyman SOYLU

Bakan

