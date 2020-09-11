Ertuğrul Gazi'yi anma etkinliği sınırlı katılımla kutlanacak
Bilecik'in Söğüt ilçesinde bugün 739'uncusu düzenlenecek olan Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınırlı katılım ile yapılacak
|11 Eylül 2020 12:25
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Valilikten yapılan açıklamada, bugün Ertuğrul Gazi Türbesi ziyareti ile başlayacak olan etkinliklerin Türk Büyükleri Adına Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua ile devam edeceği, Sultan Alaaddin Keykubat'ın Konya'dan gönderdiği Beylik Beratının temsili takdimi ve Türk Büyükleri Anıtı'na çelenk sunulması ile devam edecek olan şenliklerin ilk gün programının, tören ve Cuma namazı ile sona ereceği bildirildi.
12 Eylül'de Mehteran Eşliğinde Ertuğrul Gazi Türbesine yürüyüş yapılacağı ifade edilen açıklamada, Yörük Türkmen Federasyon Başkanları ile online görüşme ve Ertuğrul Gazi Camisi ve Darü-l Kurra temel atma töreni ile kutlamaların sona erdirileceği kaydedildi.
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