MEB'den İngilizce Çevrim İçi Yaz Okulu Değerlendirme Raporu

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yabancı Dil Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi (YDE ARGEM) koordinesinde Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla 90 gönüllü İngilizce Öğretmeni ile hazırlanan A1 ve A2 düzeyi İngilizce Çevrim İçi Yaz Okulu 1 Temmuz 2020'den itibaren EBA platformunda ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin erişimine açılmıştı. Yaz dönemi boyunca EBA'da yayında olan Yaz Okulu'na dönük olarak TTKB Yabancı Dil Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından bir değerlendirme raporu ve bilgi grafikleri hazırlanmıştır.

Değerlendirme raporundaki bulgulara göre A1 ve A2 düzeyi 46 dersten oluşan Yaz Okulu'ndaki 530 e-etkinliğe 1 Temmuz-26 Ağustos 2020 tarihleri arasında yaklaşık 2.8 Milyon tekil öğrenci girişi gerçekleşmiştir. Yaz Okulu'nu takip eden öğrencilere uygulanan değerlendirme anketine ise 17.900 öğrenci katılım sağlamıştır. Öğrencilerin büyük çoğunluğu Yaz Okulu'nu beğendiklerini ve kendilerine katkı sağladığını dile getirmişlerdir.

Raporu buradan indirebilirsiniz.