Bakan Kurum: Ekim'de konutları teslim etmiş olacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya'da Pütürge Afet Konutları şantiye alanlarında incelemelerde bulunmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Malatya'daki depremzedeler için inşa edilen konutlar) Ekim ayı içerisinde Pütürge merkezdeki konutların teslimini yapıyor olacağız."

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Malatya ve Elazığ'daki depremzedeler için yapılan konutlar) Toplamda 24 bin 500 konutun 10 binini yıl sonuna kadar teslim ediyor olacağız. Etaplar halinde de en geç mayıs-haziran ayına kadar 24 bin 500 konut Elazığ ve Malatya'da tamamlanıp vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacak."