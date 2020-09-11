Bakan Kurum: Ekim'de konutları teslim etmiş olacağız
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: (Malatya'daki depremzedeler için inşa edilen konutlar) Ekim ayı içerisinde Pütürge merkezdeki konutların teslimini yapıyor olacağız.
|11 Eylül 2020 12:43
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya'da Pütürge Afet Konutları şantiye alanlarında incelemelerde bulunmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Malatya'daki depremzedeler için inşa edilen konutlar) Ekim ayı içerisinde Pütürge merkezdeki konutların teslimini yapıyor olacağız."
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Malatya ve Elazığ'daki depremzedeler için yapılan konutlar) Toplamda 24 bin 500 konutun 10 binini yıl sonuna kadar teslim ediyor olacağız. Etaplar halinde de en geç mayıs-haziran ayına kadar 24 bin 500 konut Elazığ ve Malatya'da tamamlanıp vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacak."
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