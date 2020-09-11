Ana sayfa » ... » Açıköğretim
AÖF yaz okul sınav sonuçları açıklandı
Anadolu Üniversitesi açık öğretim yaz okul sınav sonuçlarını açıkladı
|11 Eylül 2020 12:45
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bir üniversite daha uzaktan eğitim kararı aldı
28 Ağustos 2020 12:31
|Yaz okulu sınavı için isteyen AÖF bürosunda sınava girebilir
21 Ağustos 2020 10:34
|AÖF, online yaz okulu sınavı 5 günde yapılacak
20 Ağustos 2020 10:34
|AÖF yaz okulu sınavları online olacak
19 Ağustos 2020 12:37
|DGS İlahiyat kontenjanı yüzde 50 düşürüldü
12 Ağustos 2020 10:00
|AÖF, üç ders ve yaz okulu ile ilgili sık sorulan sorular ve cevapları
14 Temmuz 2020 22:17
|Anadolu Üniversitesi açıköğretim sınavı başarıyla tamamlandı
08 Mayıs 2020 14:32
|Son bir ayda 'eba.gov.tr' 1 milyarın üzerinde tıklandı
10 Nisan 2020 10:46
|Açık öğretime '4 dönem' sınırı
09 Nisan 2020 08:35
|Açıköğretim Fakültesi final sonuçlarını erken açıklayacak
16 Ocak 2020 10:19