Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil
Antalya Büyükşehir Belediyesinden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve bir süredir hastanede tedavi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin, "Son 24 saat içerisinde olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyri stabil olarak seyretmektedir." açıklaması yapıldı.
|11 Eylül 2020 12:48
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Antalya Büyükşehir Belediyesinden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve bir süredir hastanede tedavi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin, "Son 24 saat içerisinde olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyri stabil olarak seyretmektedir." açıklaması yapıldı.
Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Başkan Böcek'in 7 Eylül'den itibaren yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin devam ettiği belirtilerek, "Son 24 saat içerisinde olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyri stabil olarak seyretmektedir." ifadelerine yer verildi.
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