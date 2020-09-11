1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil

Antalya Büyükşehir Belediyesinden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve bir süredir hastanede tedavi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin, "Son 24 saat içerisinde olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyri stabil olarak seyretmektedir." açıklaması yapıldı.
 11 Eylül 2020 12:48
Yazdır
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil

Antalya Büyükşehir Belediyesinden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve bir süredir hastanede tedavi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin, "Son 24 saat içerisinde olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyri stabil olarak seyretmektedir." açıklaması yapıldı.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Başkan Böcek'in 7 Eylül'den itibaren yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin devam ettiği belirtilerek, "Son 24 saat içerisinde olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyri stabil olarak seyretmektedir." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Vatandaştan şaşırtan maske savunması: Bende kalp var sıkıntı veriyor
11 Eylül 2020 12:10		 En yüksek gelire sahip şehir: İstanbul
11 Eylül 2020 12:05
Bilim Kurulu üyesinden İstanbul için korkutan uyarı
11 Eylül 2020 11:45		 Koronaya yakalanan tekniker: Şiddetli baş ağrısı nedeniyle önümü göremiyordum
11 Eylül 2020 11:21
'Evde bulgusu olan varsa, çocuğunu okula göndermeyecek'
11 Eylül 2020 11:20		 Piknikçilere tabelalı uyarı: Bu bölge ineklerin piknik alanıdır!
11 Eylül 2020 10:08
Perinçek'in oğlundan 'ballı atama' iddialarına yanıt
11 Eylül 2020 09:14		 Zatürre aşısında randevu dönemi
11 Eylül 2020 08:37
Çocuklar, virüsü birbirine çok hızlı bulaştırıyor
11 Eylül 2020 08:10		 Mısri türbesini yıkıp yerine bina dikmişler
11 Eylül 2020 07:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:00 - İşte; okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum ve yüz yüze eğitimin detayları12:59 - Çeyrek altın ne kadar?12:48 - Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil12:47 - Valilik: 1304 ekip, 3 bin 670 denetçi ile 21 bin 346 denetim çalışması yaptık12:45 - AÖF yaz okul sınav sonuçları açıklandı12:44 - Başsavcılık tutuklunun kanser hastası kızıyla görüştürülmedi iddiasını yalanladı
12:43 - Bakan Kurum: Ekim'de konutları teslim etmiş olacağız12:35 - Ticaret Bakanlığı görevde yükselme sınav duyurusu yayımlandı12:28 - MEB'den İngilizce Çevrim İçi Yaz Okulu Değerlendirme Raporu12:25 - Ertuğrul Gazi'yi anma etkinliği sınırlı katılımla kutlanacak12:19 - Şehirlararası otobüslerde, yolcu araca alınırken de HES kontrolü yapılacak12:18 - Gazi Üniversitesi'nin 'uzaktan eğitim' programı belli oldu
12:16 - Memurlara özel 15 TL indirim sizi bekliyor12:14 - Gün ortası döviz fiyatları12:11 - Tüm yurtta, izolasyondan kaçana yurt şartı geliyor12:10 - Vatandaştan şaşırtan maske savunması: Bende kalp var sıkıntı veriyor12:06 - Dezenfektan kutusuna yanlışlıkla kireç sökücü döküldü: 2 yaralı
12:05 - En yüksek gelire sahip şehir: İstanbul
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanlığı, Pervin Töre'yi ne zaman açığa alacak?
Okullar için üç aşamalı plan hazır
Bakan Koca'dan koronavirüsten hayatını kaybeden tıp öğrencisi için paylaşım
'Virüsü yenen Elazığ Belediye Başkanı da, bu bitkisel karışımı kullandı'
Perinçek'in oğlundan 'ballı atama' iddialarına yanıt
Eskişehir'de 4 akademisyeni öldüren Volkan Bayar davasında karar
Başkent'te FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon: 60 gözaltı
Tecavüzle suçlanan Belediye Başkanı için iki müfettiş görevlendirildi
KPSS-2020/10 Tarım Bakanlığı sözleşmeli yerleştirme sonuçları açıklandı
10 ilde FETÖ operasyonu: 13 mahrem imama gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gece uyandığında odasında birini gören kadın 1
dünyanın çivisinin çıkması 1
80 yaşındaki covid'li teyzenin 5 düğüne gitmesi 2
ülke genelinde maske zorunluluğu getirilmesi 3
masterchef 3
WhatsApp 1
dünyanın en saçma binası 1
21 eylül'de anaokulu ve 1.sınıfların okula başlaması 3
kamuda esnek çalışma genelgesinin valilere bırakılması 3
bülent arınç 1
SON İLANLAR
Paris Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Sayıştay 45 Denetçi Yardımcısı Adayı Alacak
Kamu Gözetimi Kurumu Bağımsız Denetçi Sınav İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Milli Savunma Bakanlığı 94 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri İncesu İmar 16 İşçi Alacak
Konya Sanat Kültür Spor Faliyetleri Aş. 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam