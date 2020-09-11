Adıyaman'da 94 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 94 evde karantina uygulaması başlatıldı.
|11 Eylül 2020 13:10
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