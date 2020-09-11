Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Manisa'da balkondan düştüğü iddia edilen kişi öldü
|11 Eylül 2020 13:20
|Yazdır
Manisa'nın Soma ilçesinde, ikinci katın balkonundan düştüğü öne sürülen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Rıfat Karaca Caddesi'ndeki bir apartmanda oğlu ve geliniyle yaşayan İbrahim Onbaşı'nın (73) bahçede hareketsiz yattığını gören komşuları durumu polise bildirdi.
Sağlık ekiplerinin Soma Devlet Hastanesine kaldırıldığı Onbaşı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Onbaşı'nın balkondan düşme sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi.
Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Dezenfektan kutusuna yanlışlıkla kireç sökücü döküldü: 2 yaralı
11 Eylül 2020 12:06
|Maske takmadığı için kendisine ceza yazan polislere hakaret etti
11 Eylül 2020 11:57
|Uşak'ta bir kadın kocası uykudayken baltayla öldürdü
11 Eylül 2020 10:55
|Maske takmayı reddedince şoför polise ihbar etti
11 Eylül 2020 10:45
|Rektörün adını kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalıştılar
11 Eylül 2020 09:59
|İşitme cihazı kullanan vatandaşlara mahkemeden iyi haber
11 Eylül 2020 09:52
|Sertifikalı Jigolo operasyonu: 15 gözaltı
11 Eylül 2020 09:26
|Otelde gece odasına giren kamu görevlisinden şikayetçi oldu
11 Eylül 2020 09:22
|'Beni öldürür bak, bir gün duyarsın'
11 Eylül 2020 09:04
|Dublörlü şebeke noterde yakalandı
11 Eylül 2020 08:41