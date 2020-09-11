1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kaybettikleri meslektaşlarına destek amacıyla sandık kurdular

Koronavirüsle mücadele eden doktorlar, kaybettikleri meslektaşlarının ailelerinin yanında olabilmek için Hekim Yardımlaşma Sandığı'nı (HEK-SAN) kurdu.
 11 Eylül 2020 13:35
Yazdır
Kaybettikleri meslektaşlarına destek amacıyla sandık kurdular

HEK-SAN'dan yapılan açıklamaya göre, hekimler, özellikle pandemi döneminde hemen hemen her gün ülkenin dört bir yanından gelen doktor ölüm haberlerinin ardından, vefat eden meslektaşlarının ailelerine destek olmak için bir araya geldi.

Türkiye'deki tüm hekimlere gerekli durumlarda maddi ve manevi olarak destek olmak amacıyla İstanbul Aile Hekimliği Derneğinin binlerce üyesinin desteğiyle kurulan HEK-SAN, kalıcı bir yardımlaşma kurumu olmak amacıyla hizmet verecek.

Türkiye'nin Kovid-19'la savaşında önemli bir rol oynayan doktorlar, "Hekim Yardımlaşma Sandığı bir bağdır" sloganıyla kurdukları sandıkla, kaybettikleri meslektaşlarının ailelerinin yanında olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HEK-SAN Yönetim Kurulu, insanı yaşatma ve hayata faydalı olmanın en yüksek motivasyon nedenleri olduğunu belirterek, hekimlerin sıkıntılarında yanlarında olunamadığını, maddi ve manevi desteğin yeterince gösterilemediğini kaydetti.

Türkiye'de hekim olarak çalışmanın yeterince zor olduğunu belirten HEK-SAN Yönetim Kurulu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizler sağlıkta şiddetle, iş yükümüzün fazlalığıyla, mesleki saygınlığın günden güne azaltılmasıyla her geçen gün daha çok yıpranıyor, tükeniyor, sağlığımızı kaybediyoruz. Bu şartlar altında hemen hemen her gün bir meslektaşımız hakkında ciddi bir hastalık haberi alıyor, bazen de ne yazık ki meslektaşlarımızın vefat haberini alıp derin bir üzüntüye kapılıyoruz. Hekimler uzun süreli hastalıklarda izin kullandıkları süre boyunca maddi kayıplara uğruyor, aile hekimlerinin 180 günden uzun hastalık izni kullanması durumunda sözleşmeleri feshediliyor. Kendi bireysel iş dünyamızda bizler çoğu zaman bu hekim arkadaşlarımızın durumundan haberdar olamıyor, olduğumuz zamanlarda ise hakkıyla zorlukları ve yalnızlıklarını gideremiyoruz. Vefat eden meslektaşlarımızın ailelerinin yanında olmak, hastalık sebebiyle çalışamayan arkadaşlarımıza destek vermek, ilerleyen dönemlerde birçok avantajla meslektaşlarımızla birlikte hareket etmek adına Hekim Yardımlaşma Sandığımızı kurduk. Tüm hekimlerimizi destek vermeye davet ediyoruz."

Hekim Yardımlaşma Sandığı, Türkiye'nin en büyük aile hekimliği derneği olan İSTAHED'in binlerce üyesinin desteği ile kurulmuş, ülkemizdeki tüm hekimler için çalışmaya devam etmektedir.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sağlıkçılar 'hastalar nefes alsınlar' diye mücadele ediyor
10 Eylül 2020 23:48		 Türk doktorlar Özbekistan'ın korona mücadelesine destek oluyor
10 Eylül 2020 23:46
Bakan yardımcısı, mesleki eğitimdeki başarının kitabını yazdı
09 Eylül 2020 22:53		 Valilik açıkladı: Köşk Kaymakamı açığa alınmadı
09 Eylül 2020 17:27
Prof. Dr. Gerek: Virüsle mücadelede yeni bir dönem başlayabilir
09 Eylül 2020 16:44		 Nikahlarına 2 gün kala virüse yakalanan doktorlar yaşadıklarını anlattı
09 Eylül 2020 14:10
'Kurallara uymayanlar bizi derinden üzüyor'
08 Eylül 2020 18:01		 KPSS'ye geç kalan adayı polis ekipleri sınava yetiştirdi
06 Eylül 2020 15:16
'Yüz yüze eğitim için yeni vaka sayısı 500'ün altına inmeli'
06 Eylül 2020 14:48		 Uzmanından yüz yüze eğitim öncesi ailelere virüs tavsiyeleri
06 Eylül 2020 12:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:35 - Ankara ve İzmir Valiliği, kurum bazında mesai saati belirlemesi yaptı14:28 - En fazla kazandıran BES fonları14:24 - Didim Belediye Başkanı'ndan 'tutuklanma iddialarına' sert tepki14:22 - Pedogojik açıdan doğru kitaplar nasıl seçilmeli14:16 - HES kodsuz şehirler arası yolcu taşıyan araçlar 10 gün sefere çıkamayacak14:13 - Restoranda yemek Kovid-19 bulaşma ihtimalini artırabilir
14:10 - HDP milletvekili Remziye Tosun'a 10 yıl hapis14:05 - Disiplin soruşturması savunma istem yazısında isnat edilen fiil belirtilmeli mi?14:04 - Amasyalı genç ile evlenen Rus gelin Müslüman oldu14:03 - MİT'in Ukrayna'daki PKK operasyonu14:01 - Dışişleri Bakanlığından 'Med7 Zirvesi Ortak Bildirisi'ne tepki13:46 - CHP Genel Merkez personeli pazartesi gününden itibaren evden çalışacak
13:44 - 'Din İstismarına Karşı Ferasetli ve basiretli Olalım' konulu hutbe okundu13:37 - İstanbul'da toplu taşımada günlük yolculuk sayısı 3 milyon 700 bini aştı13:35 - Kaybettikleri meslektaşlarına destek amacıyla sandık kurdular13:30 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:25 - AYM, eşe karşı şiddette 'şikayete gerek yok' dedi
13:23 - BDDK, şirketlere kredi notu alma şartını değiştirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanlığı, Pervin Töre'yi ne zaman açığa alacak?
Okullar için üç aşamalı plan hazır
'Virüsü yenen Elazığ Belediye Başkanı da, bu bitkisel karışımı kullandı'
Bakan Koca'dan koronavirüsten hayatını kaybeden tıp öğrencisi için paylaşım
İşte; okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum ve yüz yüze eğitimin detayları
Perinçek'in oğlundan 'ballı atama' iddialarına yanıt
Eskişehir'de 4 akademisyeni öldüren Volkan Bayar davasında karar
KPSS-2020/10 Tarım Bakanlığı sözleşmeli yerleştirme sonuçları açıklandı
Tecavüzle suçlanan Belediye Başkanı için iki müfettiş görevlendirildi
Başkent'te FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon: 60 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
edinson cavani 2
tıp fakültesi öğrencisinin coronadan ölmesi 3
WhatsApp 1
ülke genelinde maske zorunluluğu getirilmesi 2
gece uyandığında odasında birini gören kadın 2
dünyanın çivisinin çıkması 1
3 gün karantina,10 kitap okuma cezası 1
bitcoin 1
kamuda esnek çalışma genelgesinin valilere bırakılması 3
masterchef 4
SON İLANLAR
Paris Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Sayıştay 45 Denetçi Yardımcısı Adayı Alacak
Kamu Gözetimi Kurumu Bağımsız Denetçi Sınav İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Milli Savunma Bakanlığı 94 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri İncesu İmar 16 İşçi Alacak
Konya Sanat Kültür Spor Faliyetleri Aş. 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam