İstanbul'da toplu taşımada günlük yolculuk sayısı 3 milyon 700 bini aştı
|11 Eylül 2020 13:37
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İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre şehirde toplu taşımada aylık olarak, temmuzda yüzde 28, ağustosta yüzde 5,7 oranında artış oldu.
Yolcuların yüzde 48,1'i lastik tekerlekli toplu taşımayı, yüzde 27,9'u metro-tramvayı, yüzde 12,5'i metrobüsü, yüzde 7'si Marmaray'ı ve yüzde 4,4'ü deniz yolunu tercih etti.
Temmuz ayında hafta içi ana arterler üzerindeki 94 kesitten geçen saatlik araç sayısı ortalama bin 642 iken, ağustosta 1627 oldu.
Trafikte en fazla yoğunluk hafta içi 15.00-17.00, hafta sonu 15.00-18.00 saatleri arasında yaşanırken yaka geçişleri en yoğun 17.00-18.00, en az 03.00-04.00 saatleri arasında gerçekleşti.
Trafik yoğunluğu indeksi mayıs ayında sokağa çıkma yasaklarının da etkisiyle 13 olarak ölçülmüştü. Sokağa çıkma yasağının esnetildiği haziran ayında yüzde 135 artarak 30'a yükseldi. Temmuz ve ağustos aylarında ise 24 olarak kaydedildi.
İki yaka arasında en yoğun geçiş, 24-28 Ağustos haftasında gerçekleşti. En yoğun gün ise 741 bin 234 araçla 28 Ağustos Cuma günü oldu. Yaka geçişlerinin yüzde 53,8'ini 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, yüzde 33,3'ünü FSM Köprüsü, yüzde 7,5'ini YSS Köprüsü ve yüzde 5,4'ünü Avrasya Tüneli geçişleri oluşturdu.
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