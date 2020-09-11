MİT'in Ukrayna'daki PKK operasyonu
Yurt dışı operasyonuyla yakalanan ve Türkiye'ye getirilen PKK/KCK mensubu İsa Özer, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi
|11 Eylül 2020 14:03
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Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Ukrayna'da düzenlediği operasyonda yakalanan ve İstanbul'a getirilen PKK/KCK mensubu İsa Özer, adliyeye sevk edildi.
MİT'in, Ukrayna'da olduğunu belirlediği ve düzenlediği yurt dışı operasyonuyla gözaltına aldığı İsa Özer'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi.
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