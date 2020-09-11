1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Amasyalı genç ile evlenen Rus gelin Müslüman oldu

Amasyalı Rıza Kaya ile tanışarak evlenen Rus uyruklu Daria Lobaşhova, Amasya Müftülüğüne müracaat ederek Müslümanlığı seçti.
 11 Eylül 2020 14:04
Yazdır
Amasyalı genç ile evlenen Rus gelin Müslüman oldu

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz rehberliğinde yapılan ihtida töreninde Lobaşhova, şahitlerin huzurunda kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu ve "İpek" adını aldı.

Müslümanlığı seçmekten mutlu olduğunu ifade eden Lobaşhova, "Hiç kimsenin etkisi altında kalmadan, kendi isteğimle İslam dinini seçtim. İnşallah bana hediye edilen Kur'an-ı Kerim'i okuyarak eşimin de yardımıyla İslamı daha iyi anlamaya çalışacağım." dedi.

Tören sonunda Ayvaz, Lobaşhova'ya ihtida belgesi ve Diyanet İşleri Başkanlığınca bastırılan Rusça mealli Kur'an-ı Kerim hediye etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Didim Belediye Başkanı'ndan 'tutuklanma iddialarına' sert tepki
11 Eylül 2020 14:24		 Pedogojik açıdan doğru kitaplar nasıl seçilmeli
11 Eylül 2020 14:22
Restoranda yemek Kovid-19 bulaşma ihtimalini artırabilir
11 Eylül 2020 14:13		 İstanbul'da toplu taşımada günlük yolculuk sayısı 3 milyon 700 bini aştı
11 Eylül 2020 13:37
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil
11 Eylül 2020 12:48		 Vatandaştan şaşırtan maske savunması: Bende kalp var sıkıntı veriyor
11 Eylül 2020 12:10
En yüksek gelire sahip şehir: İstanbul
11 Eylül 2020 12:05		 Bilim Kurulu üyesinden İstanbul için korkutan uyarı
11 Eylül 2020 11:45
Koronaya yakalanan tekniker: Şiddetli baş ağrısı nedeniyle önümü göremiyordum
11 Eylül 2020 11:21		 'Evde bulgusu olan varsa, çocuğunu okula göndermeyecek'
11 Eylül 2020 11:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:35 - Ankara ve İzmir Valiliği, kurum bazında mesai saati belirlemesi yaptı14:28 - En fazla kazandıran BES fonları14:24 - Didim Belediye Başkanı'ndan 'tutuklanma iddialarına' sert tepki14:22 - Pedogojik açıdan doğru kitaplar nasıl seçilmeli14:16 - HES kodsuz şehirler arası yolcu taşıyan araçlar 10 gün sefere çıkamayacak14:13 - Restoranda yemek Kovid-19 bulaşma ihtimalini artırabilir
14:10 - HDP milletvekili Remziye Tosun'a 10 yıl hapis14:05 - Disiplin soruşturması savunma istem yazısında isnat edilen fiil belirtilmeli mi?14:04 - Amasyalı genç ile evlenen Rus gelin Müslüman oldu14:03 - MİT'in Ukrayna'daki PKK operasyonu14:01 - Dışişleri Bakanlığından 'Med7 Zirvesi Ortak Bildirisi'ne tepki13:46 - CHP Genel Merkez personeli pazartesi gününden itibaren evden çalışacak
13:44 - 'Din İstismarına Karşı Ferasetli ve basiretli Olalım' konulu hutbe okundu13:37 - İstanbul'da toplu taşımada günlük yolculuk sayısı 3 milyon 700 bini aştı13:35 - Kaybettikleri meslektaşlarına destek amacıyla sandık kurdular13:30 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:25 - AYM, eşe karşı şiddette 'şikayete gerek yok' dedi
13:23 - BDDK, şirketlere kredi notu alma şartını değiştirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanlığı, Pervin Töre'yi ne zaman açığa alacak?
Okullar için üç aşamalı plan hazır
'Virüsü yenen Elazığ Belediye Başkanı da, bu bitkisel karışımı kullandı'
Bakan Koca'dan koronavirüsten hayatını kaybeden tıp öğrencisi için paylaşım
İşte; okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum ve yüz yüze eğitimin detayları
Perinçek'in oğlundan 'ballı atama' iddialarına yanıt
Eskişehir'de 4 akademisyeni öldüren Volkan Bayar davasında karar
KPSS-2020/10 Tarım Bakanlığı sözleşmeli yerleştirme sonuçları açıklandı
Tecavüzle suçlanan Belediye Başkanı için iki müfettiş görevlendirildi
Başkent'te FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon: 60 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Şeker hastasıyım,hastalığıma iyi geliyor 1
dünyanın en saçma binası 1
gece uyandığında odasında birini gören kadın 2
sokağa çıkma yasağı 3
veli taahhütnamesi 1
dünyanın çivisinin çıkması 1
ülke genelinde maske zorunluluğu getirilmesi 2
günlük kirası 216 bin tl olan helikopter 2
kamuda esnek çalışma genelgesinin valilere bırakılması 3
normalleşme sürecini çok yanlış anladık 4
SON İLANLAR
Paris Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Sayıştay 45 Denetçi Yardımcısı Adayı Alacak
Kamu Gözetimi Kurumu Bağımsız Denetçi Sınav İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Milli Savunma Bakanlığı 94 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri İncesu İmar 16 İşçi Alacak
Konya Sanat Kültür Spor Faliyetleri Aş. 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam