HDP milletvekili Remziye Tosun'a 10 yıl hapis
HDP Milletvekili Remziye Tosun'a, Diyarbakır'da yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.
|11 Eylül 2020 14:10
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