1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

HDP milletvekili Remziye Tosun'a 10 yıl hapis

HDP Milletvekili Remziye Tosun'a, Diyarbakır'da yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.
 11 Eylül 2020 14:10
Yazdır
HDP milletvekili Remziye Tosun'a 10 yıl hapis

HDP Milletvekili Remziye Tosun'a, Diyarbakır'da yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Balıkesir'de adliye yapılanmasından gözaltına alınanların tamamı serbest
11 Eylül 2020 14:49		 Osmaniye'de terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi
11 Eylül 2020 11:59
Van'da çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi
11 Eylül 2020 10:19		 Konya'da FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon
11 Eylül 2020 09:54
Siirt'te Yıldırım-11 Herekol Operasyonu başlatıldı
11 Eylül 2020 09:28		 17 ilde FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu: 44 yakalama kararı
11 Eylül 2020 08:56
Başkent'te FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon: 60 gözaltı
11 Eylül 2020 08:42		 10 ilde FETÖ operasyonu: 13 mahrem imama gözaltı
11 Eylül 2020 08:33
Reyhanlı saldırısı sorumlularından Ercan Bayat tutuklandı
10 Eylül 2020 21:36		 Darbeci albaydan 'Bu maç burada bitmez' tehdidi
10 Eylül 2020 21:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:35 - Ankara ve İzmir Valiliği, kurum bazında mesai saati belirlemesi yaptı14:28 - En fazla kazandıran BES fonları14:24 - Didim Belediye Başkanı'ndan 'tutuklanma iddialarına' sert tepki14:22 - Pedogojik açıdan doğru kitaplar nasıl seçilmeli14:16 - HES kodsuz şehirler arası yolcu taşıyan araçlar 10 gün sefere çıkamayacak14:13 - Restoranda yemek Kovid-19 bulaşma ihtimalini artırabilir
14:10 - HDP milletvekili Remziye Tosun'a 10 yıl hapis14:05 - Disiplin soruşturması savunma istem yazısında isnat edilen fiil belirtilmeli mi?14:04 - Amasyalı genç ile evlenen Rus gelin Müslüman oldu14:03 - MİT'in Ukrayna'daki PKK operasyonu14:01 - Dışişleri Bakanlığından 'Med7 Zirvesi Ortak Bildirisi'ne tepki13:46 - CHP Genel Merkez personeli pazartesi gününden itibaren evden çalışacak
13:44 - 'Din İstismarına Karşı Ferasetli ve basiretli Olalım' konulu hutbe okundu13:37 - İstanbul'da toplu taşımada günlük yolculuk sayısı 3 milyon 700 bini aştı13:35 - Kaybettikleri meslektaşlarına destek amacıyla sandık kurdular13:30 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:25 - AYM, eşe karşı şiddette 'şikayete gerek yok' dedi
13:23 - BDDK, şirketlere kredi notu alma şartını değiştirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanlığı, Pervin Töre'yi ne zaman açığa alacak?
Okullar için üç aşamalı plan hazır
'Virüsü yenen Elazığ Belediye Başkanı da, bu bitkisel karışımı kullandı'
Bakan Koca'dan koronavirüsten hayatını kaybeden tıp öğrencisi için paylaşım
İşte; okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum ve yüz yüze eğitimin detayları
Perinçek'in oğlundan 'ballı atama' iddialarına yanıt
Eskişehir'de 4 akademisyeni öldüren Volkan Bayar davasında karar
KPSS-2020/10 Tarım Bakanlığı sözleşmeli yerleştirme sonuçları açıklandı
Tecavüzle suçlanan Belediye Başkanı için iki müfettiş görevlendirildi
Başkent'te FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon: 60 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
belediye başkanının iş isteyen kadına tecavüz etmesi 2
gece uyandığında odasında birini gören kadın 2
sokağa çıkma yasağı 3
dans eden bina 2
mehmet ceyhan 1
ne kadar acımasız olursam o kadar iyi oluyor 1
veli taahhütnamesi 1
21 eylül'de anaokulu ve 1.sınıfların okula başlaması 3
achraf hakimi 1
fransa'nın tarih kitabında ypg/pkk propagandası yapılması 2
SON İLANLAR
Paris Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Sayıştay 45 Denetçi Yardımcısı Adayı Alacak
Kamu Gözetimi Kurumu Bağımsız Denetçi Sınav İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Milli Savunma Bakanlığı 94 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri İncesu İmar 16 İşçi Alacak
Konya Sanat Kültür Spor Faliyetleri Aş. 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam