Didim Belediye Başkanı'ndan 'tutuklanma iddialarına' sert tepki
|11 Eylül 2020 14:24
|Yazdır
Geçtiğimiz hafta hakkında çıkan haberler ve iftiralar nedeniyle yıpratılmaya çalışılan Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, tutuklandığına yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Atabay, görevinin başında olduğunu ve ranta karşı mücadelesinin devam edeceğini kaydetti. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Atabay "Maalesef 3-4 gündür yerel ve ulusal basını meşgul eden bir çetenin düzenlemiş olduğu, bir asparagas haber ve bir kumpasla günün belirli bölümlerinde uğraşmak mecburiyetinde kalıyoruz. Kendileri daha evvelden bana bir suç attılar, suç istinadında bulundular. Fakat ortada bizim ifademize başvurulacak herhangi bir hakkımızda suç duyurusu da yok. Bugün de maalesef yine tüm kamuoyunu ilgilendirecek şekilde ve boşu boşuna oyalayacak şekilde 'Tutuklandığım' haberi çıkartıldı. Ben görevimin başındayım. Didim halkına aynı şevk ve istekle arkadaşlarımızla birlikte hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu yaptıkları haber daha önce kurdukları kumpasın devamı olmak mecburiyetindeydi ve bunun devamı niteliğindedir. Ama bu ne kadar gerçek dışıysa, ilk baştaki kurguları da o kadar gerçek dışı, tahmin ediyorum çok kısa bir süre içerisinde Türk adaletine kendileri ifade vermek ve bu işin karşılığını vermek mecburiyetinde kalacaklardır. Çünkü belediye başkanlığı gibi halkın oyuyla gelinmiş bir makamda bu şekilde yıpratılmaya çalışılmak gerçekten üzücü bir şey. Memlekette adalet var, herhangi bir şekilde adaletin ve hukukun dışına çıkılmış bir çizgi varsa, zaten adalet gereğini yerine getirir. Ben üstüne basa basa şunu söylüyorum, bu insanların sosyal medya üzerinde yaptıkları hiçbir haber ve görüntüye inanmamaları gerekiyor. Fakat çok üzülerek söylüyorum, bir takım basın ve yayın kuruluşları maalesef tek taraflı olarak bu haberleri vermek lüksünde bulundular. Hiçbir şekilde bizi aramadılar, bize sormadılar. Bu iftiralar sadece benim şahsıma yapılmış bir hareket değil, koskoca Didim kentine yapılmış bir harekettir. Bazı yayın kuruluşları insanların onurunu zedeleyecek şekilde yayın yapacaklarına, telefon açıp bilgi alsınlar, ondan sonra mesleklerinin gereğini yapsınlar. Kumpasçıları bir kez daha kınıyorum, çok yakında kendilerini adaletin pençesinde göreceğiz" diye konuştu.
Başkan Atabay, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu da hatırlattı.
Bazı gazetelerden yayınlanan tutuklandığıma dair haberler, aynı gazetelerin hakkımda yapmış olduğu diğer haberler gibi gerçeği yansıtmamaktadır.Ahmet Deniz Atabay (@ADenizAtabay) September 11, 2020
Şu ana kadar şahsım adına suç duyurusunda bulunulmamıştır. Yalan haberlerle kamuoyunu yanıltmak suç unsurudur.Görevimin başındayım.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Pedogojik açıdan doğru kitaplar nasıl seçilmeli
11 Eylül 2020 14:22
|Restoranda yemek Kovid-19 bulaşma ihtimalini artırabilir
11 Eylül 2020 14:13
|Amasyalı genç ile evlenen Rus gelin Müslüman oldu
11 Eylül 2020 14:04
|İstanbul'da toplu taşımada günlük yolculuk sayısı 3 milyon 700 bini aştı
11 Eylül 2020 13:37
|Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil
11 Eylül 2020 12:48
|Vatandaştan şaşırtan maske savunması: Bende kalp var sıkıntı veriyor
11 Eylül 2020 12:10
|En yüksek gelire sahip şehir: İstanbul
11 Eylül 2020 12:05
|Bilim Kurulu üyesinden İstanbul için korkutan uyarı
11 Eylül 2020 11:45
|Koronaya yakalanan tekniker: Şiddetli baş ağrısı nedeniyle önümü göremiyordum
11 Eylül 2020 11:21
|'Evde bulgusu olan varsa, çocuğunu okula göndermeyecek'
11 Eylül 2020 11:20