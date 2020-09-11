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Didim Belediye Başkanı'ndan 'tutuklanma iddialarına' sert tepki

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, hakkında ortaya atılan 'tutuklandı' iddialarına sert tepki gösterdi. Görevinin başında olduğunu belirten Başkan Atabay haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı
 11 Eylül 2020 14:24
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Didim Belediye Başkanı'ndan 'tutuklanma iddialarına' sert tepki

Geçtiğimiz hafta hakkında çıkan haberler ve iftiralar nedeniyle yıpratılmaya çalışılan Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, tutuklandığına yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Atabay, görevinin başında olduğunu ve ranta karşı mücadelesinin devam edeceğini kaydetti. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Atabay "Maalesef 3-4 gündür yerel ve ulusal basını meşgul eden bir çetenin düzenlemiş olduğu, bir asparagas haber ve bir kumpasla günün belirli bölümlerinde uğraşmak mecburiyetinde kalıyoruz. Kendileri daha evvelden bana bir suç attılar, suç istinadında bulundular. Fakat ortada bizim ifademize başvurulacak herhangi bir hakkımızda suç duyurusu da yok. Bugün de maalesef yine tüm kamuoyunu ilgilendirecek şekilde ve boşu boşuna oyalayacak şekilde 'Tutuklandığım' haberi çıkartıldı. Ben görevimin başındayım. Didim halkına aynı şevk ve istekle arkadaşlarımızla birlikte hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu yaptıkları haber daha önce kurdukları kumpasın devamı olmak mecburiyetindeydi ve bunun devamı niteliğindedir. Ama bu ne kadar gerçek dışıysa, ilk baştaki kurguları da o kadar gerçek dışı, tahmin ediyorum çok kısa bir süre içerisinde Türk adaletine kendileri ifade vermek ve bu işin karşılığını vermek mecburiyetinde kalacaklardır. Çünkü belediye başkanlığı gibi halkın oyuyla gelinmiş bir makamda bu şekilde yıpratılmaya çalışılmak gerçekten üzücü bir şey. Memlekette adalet var, herhangi bir şekilde adaletin ve hukukun dışına çıkılmış bir çizgi varsa, zaten adalet gereğini yerine getirir. Ben üstüne basa basa şunu söylüyorum, bu insanların sosyal medya üzerinde yaptıkları hiçbir haber ve görüntüye inanmamaları gerekiyor. Fakat çok üzülerek söylüyorum, bir takım basın ve yayın kuruluşları maalesef tek taraflı olarak bu haberleri vermek lüksünde bulundular. Hiçbir şekilde bizi aramadılar, bize sormadılar. Bu iftiralar sadece benim şahsıma yapılmış bir hareket değil, koskoca Didim kentine yapılmış bir harekettir. Bazı yayın kuruluşları insanların onurunu zedeleyecek şekilde yayın yapacaklarına, telefon açıp bilgi alsınlar, ondan sonra mesleklerinin gereğini yapsınlar. Kumpasçıları bir kez daha kınıyorum, çok yakında kendilerini adaletin pençesinde göreceğiz" diye konuştu.

Başkan Atabay, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu da hatırlattı.
İhlas Haber Ajansı
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