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Ankara ve İzmir Valiliği, kurum bazında mesai saati belirlemesi yaptı

Ankara Valiliği, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kamu kurumlarının mesai saatlerinde değişikliğe gitti. Valiliğin yaptığı belirlemeye göre bazı kurumlar 8:00 ila 17:00, bazı kurumlar 8:30 ila 17:30, bazı kurumlar 9:00 ila 18:00 bazı kurumlar da 10:00 ila 19:00 arasında mesaiye başlayacak
 11 Eylül 2020 14:35
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Ankara ve İzmir Valiliği, kurum bazında mesai saati belirlemesi yaptı

Ankara Valiliği, yaptığı yeni belirlemeye göre bazı kurumlar 8:00 ila 17:00, bazı kurumlar 8:30 ila 17:30, bazı kurumlar 9:00 ila 18:00 bazı kurumlar da 10:00 ila 19:00 arasında mesaiye başlayacak. İşte Valiliğin konuya ilişkin açıklaması:

Covid-19 salgının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu çalışanlarına yönelik ilave tedbirleri içeren 26 Ağustos tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği esası getirilmişti.

Bu kapsamda Valiliğimize bağlı kurumların çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildi. Değişiklikle Kontrollü Sosyal Hayat çerçevesinde insan yoğunluğunun azaltılması ve böylece salgının bulaş hızının kontrol altına alınması hedeflendi.

Alınan kararla ilgili kurumların mesai saatleri; 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanacaktır. Mesai saatlerinde değişiklik yapılan kurumlar ve çalışma saatleri şu şekildedir:

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İzmir'de kamu kurumlarına COVID-19 tedbirli farklı mesai uygulaması

Öte yandan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Konak ilçesindeki kamu kurumlarında 14 Eylül Pazartesi gününden itibaren COVID-19 tedbirleri kapsamında farklı mesai saati uygulamasına geçileceğini bildirdi.

Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 14 Eylül Pazartesi gününden itibaren COVID-19 tedbirleri kapsamında yalnızca Konak ilçesindeki bazı kamu kurumlarında farklı mesai saati uygulaması olacağını aktardı.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 100. Maddesi'ne göre yalnızca Konak ilçesinin mülki idari sınırları içerisinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları için mesai saatlerinin yeniden düzenlendiğini ifade eden Köşger, şunları kaydetti:

"Listede bulunan kamu kurum ve kuruluşları için mesai saatleri sabah 08.00-12.30, öğlen 13.00-16.30 olarak, bazı kamu kurum ve kuruluşları için ise mesai saatleri sabah 09.00-13.00, öğlen 13.30-17.30 olarak belirlenmiştir. Konak ilçesi dışındaki tüm ilçelerimiz sabah 08.30-12.30 öğlen, 13.30-17.30 arasındaki mesai saatleri uygulamasına devam edecektir.

Köşger, kurumlar arasında İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünün de arasında olduğu 53 kurumun yer aldığını bildirdi.
Memurlar.Net
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