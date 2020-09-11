Balıkesir'de adliye yapılanmasından gözaltına alınanlar serbest
Örgütün adliye yapılanmasına mensup olduğu öne sürülen 15 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
|11 Eylül 2020 14:49
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Balıkesir merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye yapılanmasına yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün adliye yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, sözde adliye mahrem imamları ile irtibatları olan, aralarında icra müdürü, yazı işleri müdürü, mübaşir ve infaz koruma memurlarının bulunduğu şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Balıkesir, Diyarbakır, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Van, İstanbul, Ankara, Uşak ve Kastamonu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 15 şüpheli yakalandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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