Niğde Valisi: Artık uyarmak yok, direkt ceza yazacağız
|11 Eylül 2020 14:48
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Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkan Vekili Mustafa Giray ve İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ile birlikte koronavirüs denetimi yaptı.
Bor Caddesi'nden Selçuk Mahallesi'nde bulunan Salı Pazarı'na kadar yapılan denetimde ekipler, kurallara uymayan maskesiz dolaşan vatandaşlara ceza kesti. Vali Şimşek, yaptığı açıklamada kentteki tablonun iç açıcı olmadığını kaydetti. Şimşek, "Vakalar artıyor, artık sözün bittiği yerdeyiz. Arkadaşlarımız bundan sonra ceza yazmaktan hiçbir şekilde tereddüt etmeyecekler.
Uyarıdan ziyade ceza yazma dönemi başladı.
Maske takmadan dolaşanları da ekiplerimiz tespit edip, ceza yazacaklar.
Özellikle ara ve ana caddelerde sivil ekiplerimiz olacak.
Maske takmadan dolaşan vatandaşlara ceza yazacak.
Vatandaşlarımız tedbirlere uymaya davet ediyorum. Hem kendi sağlıkları hem de sevdikleri ve toplum sağlığı için maske mesafe ve temizlik kurallarına uysunlar" dedi.
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