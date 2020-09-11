Uşak'ta 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik yeni tedbirler
|11 Eylül 2020 14:52
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Uşak Valiliği sitesinden yapılan açıklamada, Uşak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Uşak Valisi Funda Kocabıyık başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.
Yapılan toplantıda, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında virüs bulaşma riskinin yüksek olduğu pazar alanlarına 65 yaş üstü vatandaşların yoğunluğun arttığı 14.00 ile 19.00 saatleri arasında girişlerinin yasaklanmasına karar verildiği belirtildi.
Toplantıda şehir içi toplu ulaşım araçlarında yoğunluğun fazla olduğu 07.00 -10.00 ile 16.00-19.00 saatleri arasında da 65 yaş üstü vatandaşların toplu ulaşım araçlarını kullanmamasına karar verildiği ifade edildi.
Kentteki açık ve kapalı alanlarda vatandaş yoğunluğunu arttıran ikram dağıtımlarının yasaklandığının bildirildiği açıklamada, "Koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/azaltılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde yüzde 20 ayakta yolcu taşınabilmesine ve ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha ve tabelaların herkesin görebileceği şekilde asılmasına, aynı zamanda ayaktaki yolcuların durabileceği yerlerin fiziki olarak işaretlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan kentte fuar, konser, açılış gibi tüm toplu etkinliklerin yasaklandığının belirtildiği kararda, Sağlık Bakanlığı'nın "Hayat Eve Sığar" (HES) güvenli alan uygulamasının konaklama ve turizm işletme belgesi olan tesislerde, halı saha, spor merkezleri, iş yerleri (lokanta, restoran, kafe vb.), banka ve PTT şubelerinde uygulanmasına karar verildiği aktarıldı.
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