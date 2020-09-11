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EBA'da 900 bin sanal sınıfta öğretmenler öğrencileriyle buluşuyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Sürece uyum sağlayan tüm çocuklarıma ve meslektaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum
 11 Eylül 2020 14:59
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EBA'da 900 bin sanal sınıfta öğretmenler öğrencileriyle buluşuyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "EBA canlı sınıflar için günlük canlı ders kapasitemiz şu an için 900 bin sınıf. Bu demek oluyor ki 900 bin sanal sınıfta öğretmenler öğrencileriyle buluşuyor, eğitim devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı sınıflarına ilişkin paylaşımda bulunan Selçuk, "Sürece uyum sağlayan çoçuklarıma ve meslektaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum" mesajı verdi.
Anadolu Ajansı
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