39 yaşındaki akademisyen koronavirüse yenik düştü
|11 Eylül 2020 15:05
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Bartın Üniversitesi'nde görevli Öğretim Üyesi Dr. Melih Onuş yakalandığı korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre 39 yaşındaki akademisyen izinli olduğu dönem içerisinde Ankara'da bulunurken korona virüse yakalandı. Dr. Onuş'un tüm tedavilere karşın yakalandığı korona virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi derin üzüntüye neden oldu.
Bartın Üniversitesi'de Dr. Onuş'un korona virüs salgını nedeniyle yaşamını yitirmesi dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı.
Bartın Üniversitesi tarafından yayınlanan mesajda, "Üniversitemiz Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde görevli Dr. Öğr. Üyesi Melih Onuş'un Ankara'da izindeyken yakalandığı Covid-19 hastalığı sebebiyle hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.
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