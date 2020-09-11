1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

39 yaşındaki akademisyen koronavirüse yenik düştü

Bartın Üniversitesi'nde görevli Öğretim Üyesi Dr. Melih Onuş yakalandığı korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.
 11 Eylül 2020 15:05
Yazdır
39 yaşındaki akademisyen koronavirüse yenik düştü

Bartın Üniversitesi'nde görevli Öğretim Üyesi Dr. Melih Onuş yakalandığı korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre 39 yaşındaki akademisyen izinli olduğu dönem içerisinde Ankara'da bulunurken korona virüse yakalandı. Dr. Onuş'un tüm tedavilere karşın yakalandığı korona virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi derin üzüntüye neden oldu.

Bartın Üniversitesi'de Dr. Onuş'un korona virüs salgını nedeniyle yaşamını yitirmesi dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı.

Bartın Üniversitesi tarafından yayınlanan mesajda, "Üniversitemiz Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde görevli Dr. Öğr. Üyesi Melih Onuş'un Ankara'da izindeyken yakalandığı Covid-19 hastalığı sebebiyle hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kaybettikleri meslektaşlarına destek amacıyla sandık kurdular
11 Eylül 2020 13:35		 Sağlıkçılar 'hastalar nefes alsınlar' diye mücadele ediyor
10 Eylül 2020 23:48
Türk doktorlar Özbekistan'ın korona mücadelesine destek oluyor
10 Eylül 2020 23:46		 Bakan yardımcısı, mesleki eğitimdeki başarının kitabını yazdı
09 Eylül 2020 22:53
Valilik açıkladı: Köşk Kaymakamı açığa alınmadı
09 Eylül 2020 17:27		 Prof. Dr. Gerek: Virüsle mücadelede yeni bir dönem başlayabilir
09 Eylül 2020 16:44
Nikahlarına 2 gün kala virüse yakalanan doktorlar yaşadıklarını anlattı
09 Eylül 2020 14:10		 'Kurallara uymayanlar bizi derinden üzüyor'
08 Eylül 2020 18:01
KPSS'ye geç kalan adayı polis ekipleri sınava yetiştirdi
06 Eylül 2020 15:16		 'Yüz yüze eğitim için yeni vaka sayısı 500'ün altına inmeli'
06 Eylül 2020 14:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:31 - '92 yaşındaki yazarın siyasilere hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandığı' iddialarına yalanlama16:27 - 9 yaşındaki çocuk gardıropta asılı bulundu16:22 - Karantinaya uymayana 1 yıla kadar hapis istemiyle dava16:18 - Annesinin uyarısı ölümüne engel olamadı16:10 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Macron'a tepki16:02 - İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
15:58 - Bakan Selçuk'tan meslek liselerine övgü: Adeta göklere uçtum15:51 - Araştırma: Virüse karşı bağışıklık bir ayın ardından hızlıca düşüşe geçiyor15:41 - Virüsü yendi uyardı: Yoğun bakımda sabahlar olmuyor15:37 - Eski rektöre 'FETÖ'ye yardım' suçundan hapis cezası15:35 - AÖF'ten Sağlık Lisans Tamamlama duyurusu15:34 - Karantinadaki Başkan, canlı yayında bağlama çalıp türkü söyledi
15:26 - Vakaların artış gösterdiği Kastamonu'da, denetimler sıklaştı15:21 - Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 4 gözaltı15:15 - 3 hemşireyi darbedip bir hastayı bıçakladı, kaçarken de tehdit etti15:15 - Kültür Bakanlığına 'Yılmaz Güney' tepkisi! Savcı katiline sahip çıkmayın15:08 - Mahrem imam, virüs programı bahanesiyle itirafçı astsubayın telefonuna ByLock yüklemiş
15:05 - 39 yaşındaki akademisyen koronavirüse yenik düştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanlığı, Pervin Töre'yi ne zaman açığa alacak?
Okullar için üç aşamalı plan hazır
Ankara ve İzmir Valiliği, kurum bazında mesai saati belirlemesi yaptı
'Virüsü yenen Elazığ Belediye Başkanı da, bu bitkisel karışımı kullandı'
İşte; okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum ve yüz yüze eğitimin detayları
Bakan Koca'dan koronavirüsten hayatını kaybeden tıp öğrencisi için paylaşım
Perinçek'in oğlundan 'ballı atama' iddialarına yanıt
Eskişehir'de 4 akademisyeni öldüren Volkan Bayar davasında karar
KPSS-2020/10 Tarım Bakanlığı sözleşmeli yerleştirme sonuçları açıklandı
Tecavüzle suçlanan Belediye Başkanı için iki müfettiş görevlendirildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
atiye 1
masterchef 4
kamuda esnek çalışma genelgesinin valilere bırakılması 3
fransa'nın tarih kitabında ypg/pkk propagandası yapılması 1
fenerium'da açık artırma usülünün başlaması 3
normalleşme sürecini çok yanlış anladık 4
mehmet ceyhan 1
achraf hakimi 1
dünyanın çivisinin çıkması 1
veli taahhütnamesi 1
SON İLANLAR
Paris Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Sayıştay 45 Denetçi Yardımcısı Adayı Alacak
Kamu Gözetimi Kurumu Bağımsız Denetçi Sınav İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Milli Savunma Bakanlığı 94 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri İncesu İmar 16 İşçi Alacak
Konya Sanat Kültür Spor Faliyetleri Aş. 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam