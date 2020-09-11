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Kültür Bakanlığına 'Yılmaz Güney' tepkisi! Savcı katiline sahip çıkmayın

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ölüm yıldönümünde Yılmaz Güney'i andı. Öğretim Görevlisi Barış Ertem, "Övdüğünüz çirkin kral, bir savcıyı öldürdüğü için 19 yıl hapis yedi" dedi.
 11 Eylül 2020 15:15
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Kültür Bakanlığına 'Yılmaz Güney' tepkisi! Savcı katiline sahip çıkmayın

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ölüm yıldönümünde Yılmaz Güney'i andı. Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Yazdığı senaryo, yönettiği ödüllü filmler, canladırdığı karakterle sinemamızın "Çirkin Kral"ı Yılmaz Güney'i vefatının yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz" dedi.

Öğretim Görevlisi Barış Ertem ise bu paylaşıma tepki gösterdi. Ertem , "13 Eylül 1974'te Adana Yumurtalık'ta bir lokantada alkol aldıktan sonra "bugün çekimde silah sesi iyi çıkmamış, burada sıkayım çıksın" diyerek 3 el ateş etti.Orada bulunan Savcı Sefa Mutlu sinirlenerek,uyarmak için masaya yönelince 4.mermiyi savcının başına sıktı "Çirkin Kral"ınız" dedi.

Sosyal medyada aynı konuyla ilgili olarak, Yılmaz Güney'in ömrünün son yıllarında bir kumarhane işlettiği, 1966 yapımı "Eşrefpaşalı" filminin çekimlerinde, Nebahat Çehre'nin kafasına koyduğu bardağa gerçek mermilerle ateş ettiğinine de dikkat çekildi.

Ertem, Yılmaz'ın Güney'in kendisinin de bir savcıyı öldürdüğünü itiraf ettiğini, bu nedenle de 19 yıl ceza yediğini söyledi.

Yumurtalık savcısı Sefa Mutlu'yu 13 eylül 1974 günü öldüren Yılmaz Güney, 19 yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak cezasını çekmeden birtakım şahısların yardımıyla hapishaneden kaçmıştır. Sonrasında ise kaçtığı Fransa'da mide kanserinden ölmüştür.
Memurlar.Net
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