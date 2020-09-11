Vakaların artış gösterdiği Kastamonu'da, denetimler sıklaştı
|11 Eylül 2020 15:26
|Yazdır
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tüm karayolunda koronavirüs salgınına karşı tedbirlerini üst seviyeye çıkartarak sıklaştırdı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, son günlerde Kastamonu'da il genelinde artış gösteren Kovid-19 vakalarının önüne geçebilmek için tedbirlerini arttırdı. Özellikle toplu ulaşım araçları olmak üzere vatandaşların toplu olarak bulunduğu bölgelerde denetimlerini sıklaştıran Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerine bağlı Asayiş ve Trafik Tim ekipleri, tüm ilçe ve köy yollarında yoğun bir şekilde denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, özellikle Kastamonu-Taşköprü karayolu Bük köyü ve Alatarla köyü mevkisinde, Kastamonu-Karabük karayolu Kıyık köyü ve İğdir köyü mevkilerinde, Hanönü-Boyabat karayolu, Kastamonu-Ankara karayolu 15 Temmuz İstiklal Tünelinin çıkışında, Sinop Türkeli-Çatalzeytin karayolu, Eflani-Daday karayolu, Kastamonu-İnebolu karayolu Toprakköprü mevkisi ile Daday karayolunda araçlar durdurularak kontrolleri yapılıyor.
Denetimlerde jandarma ekipleri, şoförlere ve yolculara maske takmaları konusunda uyararak, ayrıca sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesi ve hijyen konularında da bilgi veriyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kenan Sofuoğlu Salda Gölü'nde sörf yaptı
10 Eylül 2020 18:46
|Uyanık minibüsçü pes dedirtti: Uygulama noktasını görünce yolcuları indirdi
10 Eylül 2020 17:39
|Karantinaya uymamak artık pahalıya mal olacak
10 Eylül 2020 17:30
|Bakan Karaismailoğlu'ndan, Diyarbakır'a Millet Bahçesi müjdesi
10 Eylül 2020 16:54
|Şırnaklı kadınlar terör örgütü PKK'ya 'Artık Yeter' dedi
10 Eylül 2020 16:06
|Validen acı itiraf: İzolasyona uyulmuyor
10 Eylül 2020 15:57
|İstanbul'da metronun 3 istasyonu 14 ay kapalı kalacak
10 Eylül 2020 14:55
|Tekirdağ Şehir Hastanesi açılış için gün sayıyor
10 Eylül 2020 14:39
|Turistlere hakaret edip, minibüsten attı
10 Eylül 2020 14:29
|Bakan Karaismailoğlu: 18 yılda Diyarbakır'a 7 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldı
10 Eylül 2020 14:11