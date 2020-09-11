Karantinadaki Başkan, canlı yayında bağlama çalıp türkü söyledi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması sonrası karantina sürecini evinde geçiren Artvin'in Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında bağlama çalıp, türkü söyledi.
|11 Eylül 2020 15:34
|Yazdır
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması sonrası karantina sürecini evinde geçiren Artvin'in Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında bağlama çalıp, türkü söyledi.
Takipçilerine, sağlık durumunun iyi olduğu ve karantina sürecini tamamlamayı beklediği bilgisini veren Orhan, "Sevgili dostlar, bağlamayı elime aldım sağlığım yerinde. Hasta yatağında yatan, evlerinde, hastanelerde tedavi gören tüm hastalarımıza şifa diliyorum." ifadesini kullandı.
Orhan, herkese türküler kadar uzun ömür dileyerek, bağlama eşliğinde yöreye özgü türküleri seslendirdi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Virüsü yendi uyardı: Yoğun bakımda sabahlar olmuyor
11 Eylül 2020 15:41
|Didim Belediye Başkanı'ndan 'tutuklanma iddialarına' sert tepki
11 Eylül 2020 14:24
|Pedogojik açıdan doğru kitaplar nasıl seçilmeli
11 Eylül 2020 14:22
|Restoranda yemek Kovid-19 bulaşma ihtimalini artırabilir
11 Eylül 2020 14:13
|Amasyalı genç ile evlenen Rus gelin Müslüman oldu
11 Eylül 2020 14:04
|İstanbul'da toplu taşımada günlük yolculuk sayısı 3 milyon 700 bini aştı
11 Eylül 2020 13:37
|Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil
11 Eylül 2020 12:48
|Vatandaştan şaşırtan maske savunması: Bende kalp var sıkıntı veriyor
11 Eylül 2020 12:10
|En yüksek gelire sahip şehir: İstanbul
11 Eylül 2020 12:05
|Bilim Kurulu üyesinden İstanbul için korkutan uyarı
11 Eylül 2020 11:45