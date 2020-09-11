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Karantinadaki Başkan, canlı yayında bağlama çalıp türkü söyledi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması sonrası karantina sürecini evinde geçiren Artvin'in Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında bağlama çalıp, türkü söyledi.
 11 Eylül 2020 15:34
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması sonrası karantina sürecini evinde geçiren Artvin'in Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında bağlama çalıp, türkü söyledi.

Takipçilerine, sağlık durumunun iyi olduğu ve karantina sürecini tamamlamayı beklediği bilgisini veren Orhan, "Sevgili dostlar, bağlamayı elime aldım sağlığım yerinde. Hasta yatağında yatan, evlerinde, hastanelerde tedavi gören tüm hastalarımıza şifa diliyorum." ifadesini kullandı.

Orhan, herkese türküler kadar uzun ömür dileyerek, bağlama eşliğinde yöreye özgü türküleri seslendirdi.
Anadolu Ajansı
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