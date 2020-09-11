1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AÖF'ten Sağlık Lisans Tamamlama duyurusu

Açıköğretim Fakültesi 2020-2021 Öğretim Yılı Sağlık Lisans Tamamlama Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt Duyurusu
 11 Eylül 2020 15:35
Yazdır
AÖF'ten Sağlık Lisans Tamamlama duyurusu

Bu duyuru;

2020 Sağlık Lisans Tamamlama Yerleştirme Sonuçları ile yerleştirilip kayıt yaptıracak adayların, çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemlerini kapsamaktadır.

Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt İşlemleri:
21 Eylül 2020 Pazartesi günü saat 09:00'da başlayıp, 24 Eylül 2020 Perşembe günü sona erecektir.
25 Eylül 2020 Cuma günü mazeretli olanların kayıtları yapılacak olup saat 17:00'da sona erecektir.
Çevrimiçi (Online) Başvuru adresi https://aoskayit.anadolu.edu.tr?

Başvuru işlemleri yukarıda belirtilen adresten e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamaz. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.

Aday ödeme yaptıktan sonra (Ek özellik bilgisi olan Engelli, Şehit ve Gazi yakını hariç) kaydının tamamlanması için başvuru sayfasından onay vermelidir.

25 Eylül 2020 tarihinden sonra çevrimiçi veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi, teknik arızalar veya İnternet hattınızın kesik olması vb. nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için başvurunuzu son günleri beklemeden yapınız. Çevrimiçi başvuru ve kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.

21 Eylül - 24 Eylül 2020 tarihleri arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar, 25 Eylül 2020 tarihinde bizzat veya yakınları aracılığıyla başvurarak kayıt yaptırabilir. 25 Eylül 2020 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyen adayların başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

Kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.

Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt ile ilgili resmi çağrı bu ilanla yapılmaktadır.

Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından veya https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AÖF yaz okul sınav sonuçları açıklandı
11 Eylül 2020 12:45		 Bir üniversite daha uzaktan eğitim kararı aldı
28 Ağustos 2020 12:31
Yaz okulu sınavı için isteyen AÖF bürosunda sınava girebilir
21 Ağustos 2020 10:34		 AÖF, online yaz okulu sınavı 5 günde yapılacak
20 Ağustos 2020 10:34
AÖF yaz okulu sınavları online olacak
19 Ağustos 2020 12:37		 DGS İlahiyat kontenjanı yüzde 50 düşürüldü
12 Ağustos 2020 10:00
AÖF, üç ders ve yaz okulu ile ilgili sık sorulan sorular ve cevapları
14 Temmuz 2020 22:17		 Anadolu Üniversitesi açıköğretim sınavı başarıyla tamamlandı
08 Mayıs 2020 14:32
Son bir ayda 'eba.gov.tr' 1 milyarın üzerinde tıklandı
10 Nisan 2020 10:46		 Açık öğretime '4 dönem' sınırı
09 Nisan 2020 08:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:31 - '92 yaşındaki yazarın siyasilere hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandığı' iddialarına yalanlama16:27 - 9 yaşındaki çocuk gardıropta asılı bulundu16:22 - Karantinaya uymayana 1 yıla kadar hapis istemiyle dava16:18 - Annesinin uyarısı ölümüne engel olamadı16:10 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Macron'a tepki16:02 - İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
15:58 - Bakan Selçuk'tan meslek liselerine övgü: Adeta göklere uçtum15:51 - Araştırma: Virüse karşı bağışıklık bir ayın ardından hızlıca düşüşe geçiyor15:41 - Virüsü yendi uyardı: Yoğun bakımda sabahlar olmuyor15:37 - Eski rektöre 'FETÖ'ye yardım' suçundan hapis cezası15:35 - AÖF'ten Sağlık Lisans Tamamlama duyurusu15:34 - Karantinadaki Başkan, canlı yayında bağlama çalıp türkü söyledi
15:26 - Vakaların artış gösterdiği Kastamonu'da, denetimler sıklaştı15:21 - Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 4 gözaltı15:15 - 3 hemşireyi darbedip bir hastayı bıçakladı, kaçarken de tehdit etti15:15 - Kültür Bakanlığına 'Yılmaz Güney' tepkisi! Savcı katiline sahip çıkmayın15:08 - Mahrem imam, virüs programı bahanesiyle itirafçı astsubayın telefonuna ByLock yüklemiş
15:05 - 39 yaşındaki akademisyen koronavirüse yenik düştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanlığı, Pervin Töre'yi ne zaman açığa alacak?
Okullar için üç aşamalı plan hazır
Ankara ve İzmir Valiliği, kurum bazında mesai saati belirlemesi yaptı
'Virüsü yenen Elazığ Belediye Başkanı da, bu bitkisel karışımı kullandı'
İşte; okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum ve yüz yüze eğitimin detayları
Bakan Koca'dan koronavirüsten hayatını kaybeden tıp öğrencisi için paylaşım
Perinçek'in oğlundan 'ballı atama' iddialarına yanıt
Eskişehir'de 4 akademisyeni öldüren Volkan Bayar davasında karar
KPSS-2020/10 Tarım Bakanlığı sözleşmeli yerleştirme sonuçları açıklandı
Tecavüzle suçlanan Belediye Başkanı için iki müfettiş görevlendirildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
achraf hakimi 1
sokağa çıkma yasağı 3
bülent arınç 1
mehmet ceyhan 1
Aleksandar Kolarov 1
dans eden bina 2
veli taahhütnamesi 1
21 eylül'de anaokulu ve 1.sınıfların okula başlaması 5
gece uyandığında odasında birini gören kadın 2
2020-21 futbol sezonu 1
SON İLANLAR
Paris Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Sayıştay 45 Denetçi Yardımcısı Adayı Alacak
Kamu Gözetimi Kurumu Bağımsız Denetçi Sınav İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Milli Savunma Bakanlığı 94 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri İncesu İmar 16 İşçi Alacak
Konya Sanat Kültür Spor Faliyetleri Aş. 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam