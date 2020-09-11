AÖF'ten Sağlık Lisans Tamamlama duyurusu

Bu duyuru;

2020 Sağlık Lisans Tamamlama Yerleştirme Sonuçları ile yerleştirilip kayıt yaptıracak adayların, çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemlerini kapsamaktadır.

Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt İşlemleri:

21 Eylül 2020 Pazartesi günü saat 09:00'da başlayıp, 24 Eylül 2020 Perşembe günü sona erecektir.

25 Eylül 2020 Cuma günü mazeretli olanların kayıtları yapılacak olup saat 17:00'da sona erecektir.

Çevrimiçi (Online) Başvuru adresi https://aoskayit.anadolu.edu.tr?

Başvuru işlemleri yukarıda belirtilen adresten e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamaz. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.

Aday ödeme yaptıktan sonra (Ek özellik bilgisi olan Engelli, Şehit ve Gazi yakını hariç) kaydının tamamlanması için başvuru sayfasından onay vermelidir.

25 Eylül 2020 tarihinden sonra çevrimiçi veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi, teknik arızalar veya İnternet hattınızın kesik olması vb. nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için başvurunuzu son günleri beklemeden yapınız. Çevrimiçi başvuru ve kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.

21 Eylül - 24 Eylül 2020 tarihleri arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar, 25 Eylül 2020 tarihinde bizzat veya yakınları aracılığıyla başvurarak kayıt yaptırabilir. 25 Eylül 2020 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyen adayların başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

Kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.

Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt ile ilgili resmi çağrı bu ilanla yapılmaktadır.

Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından veya https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.