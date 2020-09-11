1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Virüsü yendi uyardı: Yoğun bakımda sabahlar olmuyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde korona virüse yakalandıktan sonra durumu ağırlaşan ve yoğun bakımda entübe olarak tedavisine devam edilen hasta ilçede ilk kez uygulanan plazma tedavisi ile sağlığına kavuşarak taburcu oldu. 32 günde korona virüsü yenen Mehmet Eroğlu, "Korona herkese gelir bana gelmez diyordum. Yoğun bakımda sabahlar olmuyor. Öyle olmuyormuş" diyerek vatandaşları uyardı.
 11 Eylül 2020 15:41
Yazdır
Virüsü yendi uyardı: Yoğun bakımda sabahlar olmuyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde korona virüse yakalandıktan sonra durumu ağırlaşan ve yoğun bakımda entübe olarak tedavisine devam edilen hasta ilçede ilk kez uygulanan plazma tedavisi ile sağlığına kavuşarak taburcu oldu. 32 günde korona virüsü yenen Mehmet Eroğlu, "Korona herkese gelir bana gelmez diyordum. Yoğun bakımda sabahlar olmuyor. Öyle olmuyormuş" diyerek vatandaşları uyardı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde PTT personeli olarak çalışan Mehmet Eroğlu isimli vatandaş evinde rahatsızlanıp koku ve tat alamadığını fark edince 10 Ağustos 2020 günü Alaşehir Devlet Hastanesine müracaat etti. Hastanede yapılan tahliller sonucu Eroğlu'nun korona virüs testi pozitif çıkarak hastanede tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan ve entübe duruma giren Eroğlu'nun tedavisine yoğun bakımda devam edildi. Durumunun ağır olduğunu gören doktorlar bir yandan tedaviye devam ederken bir yandan da plazma arayışına girdi. Aranan plazmanın İzmir'de bulunmasının ardından 15 gündür yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Eroğlu'na plazma tedavisi uygulanarak olumlu sonuç alındı. 15 gün yoğun bakımda kalan Mehmet Eroğlu daha sonra normal servis odasına alındı. Toplam 32 gün süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Eroğlu hastaneden taburcu edildi.

Kızı da korona virüs oldu

Mehmet Eroğlu'nun korona virüse yakalanmasının ardından 4 çocuğu ve eşine de test uygulandı. 4 çocuğundan birisi olan 17 yaşındaki Elif Eroğlu'nun da testi pozitif çıktı. Elif Eroğlu da evde karantinaya alınarak tedavisini evde tamamladı. Mehmet Eroğlu'nun kızı Elif Eroğlu da evde uygulanan tedaviyle sağlığına kavuştu.

"Herkese gelir bana gelmez diyordum"

Yaşadığı zorlu dönemi anlatan Mehmet Eroğlu, "Hastalık belirtileri boğaz ağrısı ateş, koku alamama olarak başladı. Bende daha önceden faranjit hastalığı olduğundan dolayı korona olduğunu anlayamadım, tedaviye geç kaldım. Korona testi yaptırdığımda hastalık ilerlemişti. Bu nedenle entübe durumu yaşadım. Entübe döneminde plazma vermişler. 15 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra iyileşerek servise çıkardılar. Korona herkese gelir bana gelmez diyordum. Yoğun bakımda sabahlar olmuyor. Öyle olmuyormuş. Kendimizi ve sağlık çalışanlarını üzmemek için sosyal mesafeye uyalım ve maskesiz dışarıya çıkmayalım. Sağlığıma kavuşmam için canla başla çalışan başta yoğun bakım çalışanları olmak üzere tüm hastane çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.

Alaşehir Devlet Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Emine Mercan ise "Mehmet bey bize ağır pnömoni tablosuyla hastanemize yatırıldı. Uzunca bir süre yoğun bakımda izlendi. Covid tedavisiyle ilgili ne verilmesi gerekiyorsa tüm tedavileri aldı. İmmün plazma tedavisi, aktemim tedavisi dahil tüm tedavileri aldı. Sonuçtan çok mutluyuz. Özellikle plazma bağışı konusunda da Covid tedavisi geçiren hastalarımızı bağış yapmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Alaşehir Devlet Hastanesi başhekimi Kadir Gem de şunları söyledi:

"Mehmet bey korona süreci boyunca ağır enfeksiyon tanımına uyan klinik tabloyla hastanemize geldi. Kendisine korona tedavisiyle ilgili şu anda en üst basamaklardan birisi olan plazma tedavisini uyguladık. Başarılı olduğumuz için mutluyuz. Hastamızın genel durumu düzeldi. Mekanik vantilatör sayesinde solunum yapabiliyordu. Solunum sıkıntısı geçti. Zor bir süreçti, ancak hem hastamızın hemde sağlık çalışanlarımızın gayretli bir çalışması sonucu, Mehmet Beyi sağlığına kavuşturduğumuz için çok mutluyuz. Alaşehir Devlet Hastanesi olarak üst düzeyde ilk kez plazma tedavisi uygulayarak, başarı sağladık. Korona tedbirlerine harfi harfine uyalım. En iyi çözüm hiç hastalanmamak. Bu hastalığın tedavisinde plazma bağışının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu hastalığa yakalanmış ve atlatmış olan hastalarımıza plazma bağışçısı olmalarını önemle rica ediyoruz."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Karantinadaki Başkan, canlı yayında bağlama çalıp türkü söyledi
11 Eylül 2020 15:34		 Didim Belediye Başkanı'ndan 'tutuklanma iddialarına' sert tepki
11 Eylül 2020 14:24
Pedogojik açıdan doğru kitaplar nasıl seçilmeli
11 Eylül 2020 14:22		 Restoranda yemek Kovid-19 bulaşma ihtimalini artırabilir
11 Eylül 2020 14:13
Amasyalı genç ile evlenen Rus gelin Müslüman oldu
11 Eylül 2020 14:04		 İstanbul'da toplu taşımada günlük yolculuk sayısı 3 milyon 700 bini aştı
11 Eylül 2020 13:37
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu stabil
11 Eylül 2020 12:48		 Vatandaştan şaşırtan maske savunması: Bende kalp var sıkıntı veriyor
11 Eylül 2020 12:10
En yüksek gelire sahip şehir: İstanbul
11 Eylül 2020 12:05		 Bilim Kurulu üyesinden İstanbul için korkutan uyarı
11 Eylül 2020 11:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:31 - '92 yaşındaki yazarın siyasilere hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandığı' iddialarına yalanlama16:27 - 9 yaşındaki çocuk gardıropta asılı bulundu16:22 - Karantinaya uymayana 1 yıla kadar hapis istemiyle dava16:18 - Annesinin uyarısı ölümüne engel olamadı16:10 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Macron'a tepki16:02 - İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
15:58 - Bakan Selçuk'tan meslek liselerine övgü: Adeta göklere uçtum15:51 - Araştırma: Virüse karşı bağışıklık bir ayın ardından hızlıca düşüşe geçiyor15:41 - Virüsü yendi uyardı: Yoğun bakımda sabahlar olmuyor15:37 - Eski rektöre 'FETÖ'ye yardım' suçundan hapis cezası15:35 - AÖF'ten Sağlık Lisans Tamamlama duyurusu15:34 - Karantinadaki Başkan, canlı yayında bağlama çalıp türkü söyledi
15:26 - Vakaların artış gösterdiği Kastamonu'da, denetimler sıklaştı15:21 - Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 4 gözaltı15:15 - 3 hemşireyi darbedip bir hastayı bıçakladı, kaçarken de tehdit etti15:15 - Kültür Bakanlığına 'Yılmaz Güney' tepkisi! Savcı katiline sahip çıkmayın15:08 - Mahrem imam, virüs programı bahanesiyle itirafçı astsubayın telefonuna ByLock yüklemiş
15:05 - 39 yaşındaki akademisyen koronavirüse yenik düştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanlığı, Pervin Töre'yi ne zaman açığa alacak?
Okullar için üç aşamalı plan hazır
Ankara ve İzmir Valiliği, kurum bazında mesai saati belirlemesi yaptı
'Virüsü yenen Elazığ Belediye Başkanı da, bu bitkisel karışımı kullandı'
İşte; okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum ve yüz yüze eğitimin detayları
Bakan Koca'dan koronavirüsten hayatını kaybeden tıp öğrencisi için paylaşım
Perinçek'in oğlundan 'ballı atama' iddialarına yanıt
Eskişehir'de 4 akademisyeni öldüren Volkan Bayar davasında karar
KPSS-2020/10 Tarım Bakanlığı sözleşmeli yerleştirme sonuçları açıklandı
Tecavüzle suçlanan Belediye Başkanı için iki müfettiş görevlendirildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
edinson cavani 2
ilistir 1
fenerium'da anadolu takımlarının formalarının satılması 1
dünyanın en saçma binası 1
fransa'nın tarih kitabında ypg/pkk propagandası yapılması 1
kamuda esnek çalışma genelgesinin valilere bırakılması 3
fenerium'da açık artırma usülünün başlaması 3
bitcoin 1
tıp fakültesi öğrencisinin coronadan ölmesi 3
izolasyondan kaçanların yurtlara yerleştirilmesi 1
SON İLANLAR
Paris Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Sayıştay 45 Denetçi Yardımcısı Adayı Alacak
Kamu Gözetimi Kurumu Bağımsız Denetçi Sınav İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Milli Savunma Bakanlığı 94 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri İncesu İmar 16 İşçi Alacak
Konya Sanat Kültür Spor Faliyetleri Aş. 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam