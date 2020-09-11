1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Araştırma: Virüse karşı bağışıklık bir ayın ardından hızlıca düşüşe geçiyor

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra tedavi olanların virüse karşı bağışıklığının bir ayın ardından hızlıca düşüşe geçtiği belirtildi.
 11 Eylül 2020 15:51
Yazdır
Araştırma: Virüse karşı bağışıklık bir ayın ardından hızlıca düşüşe geçiyor

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra tedavi olanların virüse karşı bağışıklığının bir ayın ardından hızlıca düşüşe geçtiği belirtildi.

"Science Focus" internet sitesinin, Çin'in Nancing Üniversitesi Tıp Fakültesinden uzmanların yürüttüğü bir araştırmaya dayandırdığı haberine göre, uzmanlar Kovid-19'u hafif atlatan 19 kişi ve ağır geçiren 7 hastayı belirtilerin ilk görüldüğü tarihten itibaren 7 hafta boyunca takip etti. Hastaların yüzde 80,7'sinde Kovid-19'a karşı çeşitli düzeylerde antikor geliştiği saptandı.

Araştırmada Kovid-19 tedavisi görüp iyileşen kişilerin ürettikleri antikorların virüsü nötralize edici etkisinin 3 ila 4 hafta sonra hızla düşüşe geçtiği tespit edildi.

Araştırmacılar bu bilginin Kovid-19'a karşı etkili tedavi ve aşı geliştirme çalışmalarına yardımcı olacağını ifade etti.

Çalışmanın sonuçları "PLOS Pathogens" dergisinde yayımlandı.

Daha önce İngiltere'de yapılan bir çalışma, Kovid-19'u yenerek edinilen bağışıklığın birkaç ay etkili olduğunu ortaya koymuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dünyada bir ilk: Çift antikorlu tanı kiti ÇOMÜ'de geliştirildi
08 Eylül 2020 14:29		 Araştırma: Koronavirüs testleri ölü virüsleri tespit ederek hatalı pozitif sonuçlar verebilir
06 Eylül 2020 10:31
Aşı ile ilgili önemli açıklama: 2020 sonuna hazır olabilir
02 Eylül 2020 18:17		 Koronavirüsle mücadelede kritik öneme sahip enzim üretildi
31 Ağustos 2020 18:55
Yeni Covid-19 araştırması: İkincisi daha ağır geçebiliyor
31 Ağustos 2020 15:55		 Kadınlar koronavirüse neden daha dayanıklı? İşte cevabı
27 Ağustos 2020 18:51
Virüs aşısında son durum ne? İşte detaylar
25 Ağustos 2020 15:26		 Virüs bulaştıktan sonra, en yoğun kaçıncı günde kendini hissettiriyor?
25 Ağustos 2020 01:49
Prof. Afşin: Bunu yaparsanız virüs bulaşma ihtimali sıfıra yakın
22 Ağustos 2020 09:48		 Aşıda son plazma toplandı: Projenin eylül ayında sonuçlanması planlanıyor
20 Ağustos 2020 07:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:31 - '92 yaşındaki yazarın siyasilere hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandığı' iddialarına yalanlama16:27 - 9 yaşındaki çocuk gardıropta asılı bulundu16:22 - Karantinaya uymayana 1 yıla kadar hapis istemiyle dava16:18 - Annesinin uyarısı ölümüne engel olamadı16:10 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Macron'a tepki16:02 - İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
15:58 - Bakan Selçuk'tan meslek liselerine övgü: Adeta göklere uçtum15:51 - Araştırma: Virüse karşı bağışıklık bir ayın ardından hızlıca düşüşe geçiyor15:41 - Virüsü yendi uyardı: Yoğun bakımda sabahlar olmuyor15:37 - Eski rektöre 'FETÖ'ye yardım' suçundan hapis cezası15:35 - AÖF'ten Sağlık Lisans Tamamlama duyurusu15:34 - Karantinadaki Başkan, canlı yayında bağlama çalıp türkü söyledi
15:26 - Vakaların artış gösterdiği Kastamonu'da, denetimler sıklaştı15:21 - Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 4 gözaltı15:15 - 3 hemşireyi darbedip bir hastayı bıçakladı, kaçarken de tehdit etti15:15 - Kültür Bakanlığına 'Yılmaz Güney' tepkisi! Savcı katiline sahip çıkmayın15:08 - Mahrem imam, virüs programı bahanesiyle itirafçı astsubayın telefonuna ByLock yüklemiş
15:05 - 39 yaşındaki akademisyen koronavirüse yenik düştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanlığı, Pervin Töre'yi ne zaman açığa alacak?
Okullar için üç aşamalı plan hazır
Ankara ve İzmir Valiliği, kurum bazında mesai saati belirlemesi yaptı
'Virüsü yenen Elazığ Belediye Başkanı da, bu bitkisel karışımı kullandı'
İşte; okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum ve yüz yüze eğitimin detayları
Bakan Koca'dan koronavirüsten hayatını kaybeden tıp öğrencisi için paylaşım
Perinçek'in oğlundan 'ballı atama' iddialarına yanıt
Eskişehir'de 4 akademisyeni öldüren Volkan Bayar davasında karar
KPSS-2020/10 Tarım Bakanlığı sözleşmeli yerleştirme sonuçları açıklandı
Tecavüzle suçlanan Belediye Başkanı için iki müfettiş görevlendirildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ülke genelinde maske zorunluluğu getirilmesi 1
günlük kirası 216 bin tl olan helikopter 2
Şeker hastasıyım,hastalığıma iyi geliyor 1
Aleksandar Kolarov 1
bitcoin 1
gece uyandığında odasında birini gören kadın 2
belediye başkanının iş isteyen kadına tecavüz etmesi 2
fenerium'da açık artırma usülünün başlaması 3
achraf hakimi 1
türkiye ile yeniden görüşmek istiyoruz 1
SON İLANLAR
Paris Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Sayıştay 45 Denetçi Yardımcısı Adayı Alacak
Kamu Gözetimi Kurumu Bağımsız Denetçi Sınav İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Milli Savunma Bakanlığı 94 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri İncesu İmar 16 İşçi Alacak
Konya Sanat Kültür Spor Faliyetleri Aş. 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam