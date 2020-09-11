Araştırma: Virüse karşı bağışıklık bir ayın ardından hızlıca düşüşe geçiyor
|11 Eylül 2020 15:51
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Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra tedavi olanların virüse karşı bağışıklığının bir ayın ardından hızlıca düşüşe geçtiği belirtildi.
"Science Focus" internet sitesinin, Çin'in Nancing Üniversitesi Tıp Fakültesinden uzmanların yürüttüğü bir araştırmaya dayandırdığı haberine göre, uzmanlar Kovid-19'u hafif atlatan 19 kişi ve ağır geçiren 7 hastayı belirtilerin ilk görüldüğü tarihten itibaren 7 hafta boyunca takip etti. Hastaların yüzde 80,7'sinde Kovid-19'a karşı çeşitli düzeylerde antikor geliştiği saptandı.
Araştırmada Kovid-19 tedavisi görüp iyileşen kişilerin ürettikleri antikorların virüsü nötralize edici etkisinin 3 ila 4 hafta sonra hızla düşüşe geçtiği tespit edildi.
Araştırmacılar bu bilginin Kovid-19'a karşı etkili tedavi ve aşı geliştirme çalışmalarına yardımcı olacağını ifade etti.
Çalışmanın sonuçları "PLOS Pathogens" dergisinde yayımlandı.
Daha önce İngiltere'de yapılan bir çalışma, Kovid-19'u yenerek edinilen bağışıklığın birkaç ay etkili olduğunu ortaya koymuştu.
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