Annesinin uyarısı ölümüne engel olamadı

DİSİPLİN SORUŞTURMASI SAVUNMA İSTEM YAZISINDA İSNAT EDİLEN FİİL BELİRTİLMELİ Mİ? Sonuç olarak, savunmanın soruşturmayı başlatan disiplin amiri veya disiplin kurulu tarafından en az 7 gün verilmek suretiyle istenmesi gerekli olup, soruşturmacı tarafından alınan ifadenin savunma yerine geçmeyeceğini, savunma istemi yazısında da isnat edilen fiilin ne olduğu ve bu fiilin karşılığı olan cezanın açıkça belirtilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.