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Karantinaya uymayana 1 yıla kadar hapis istemiyle dava

Bursa İnegöl Başsavcılığı, karantina kurallarına uymayarak, halk sağlığını tehlikeye atan 4 kişi hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığını duyurdu.
 11 Eylül 2020 16:22
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Karantinaya uymayana 1 yıla kadar hapis istemiyle dava

İnegöl ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan ya da temaslı olduğu tespit edilerek, karantina uygulananlar, polis ve jandarma ekipleri tarafından kontrol ediliyor. Bu kontroller sırasında evlerinde bulunmayanlara para cezası kesilip, adli mercilere bilgi veriliyor. Savcılık da soruşturma başlatıyor . Bu kapsamda İnegöl Başsavcılığı bugün yazılı bir açıklama yaparak karantina kurallarını ihlal eden 4 kişi hakkında ceza davası açıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Covid-19 hastası ya da temaslısı olarak teşhis konulan ve evde izleme altına alınan şahısların kontrolleri, emniyet ve jandarma personeli tarafından yapılmaktadır. Son dönemde evde yapılan kontrollerde ilgililerin karantina tedbirine uymayarak evde bulunmadıklarının tespit edilmeye başlandığı, bu durumun kişinin hem kendi sağlığını hem de halk sağlığını ciddi manada tehlikeye attığı, virüsün bulaşıcılık hızını artırdığı tespit edilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, karantina kuralını ihlal eden 4 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesince 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığı bildirildi.
DHA
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