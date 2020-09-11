1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

9 yaşındaki çocuk gardıropta asılı bulundu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, alışverişten dönen anne, 9 yaşındaki oğlu R.E.Ç.'yi, gardıropta atkı ile asılı halde buldu. Hemen hastaneye götürülen çocuk, kurtarılamadı. Polis, çocuğun ölümündeki sır perdesini aralamak için özel ekip kurdu.
 11 Eylül 2020 16:27
Yazdır
9 yaşındaki çocuk gardıropta asılı bulundu

Olay, dün, Kilimli ilçesi Merkez Mahallesi Belediye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, anne Ç.Ç., 4 yaşındaki oğlu ve 9 yaşındaki R.E.Ç.'yi evde bırakıp, alışverişe gitti. Bir süre sonra geri gelen anne Ç.Ç., R.E.Ç.'yi gardıropta atkı ile boynundan asılı halde buldu. Annenin çığlıkları üzerine eve koşanlar tarafından asılı olduğu yerden indirilen çocuk hemen yakındaki semt polikliniğine götürüldü. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Maden işçisi baba E.Ç.'nin işte olduğu sırada yaşanan olayın ardından polis, anne Ç.Ç.'nin ifadesine başvurdu. Anne, oğlunu evde bulamayınca aramaya başladığını ve dolapta asılı halde bulduğunu söyledi.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla R.E.Ç.'nin ölümümdeki sır perdesinin aralanması için Zonguldak Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu. Özel ekip çok yönlü araştırma başlatırken R.E.Ç.'nin cenazesi, bugün Kozlu ilçesine bağlı Ebegümeciler köyünde toprağa verildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Otomobil kaldırımda oturan kıza çarptı... İşte o anlar
11 Eylül 2020 17:10		 Tecavüzle suçlanan belediye başkanı: Tutuklanmadım
11 Eylül 2020 17:02
'O polisler, sen kadınsın diye bir şey yapamıyor ama'
11 Eylül 2020 16:50		 Annesinin uyarısı ölümüne engel olamadı
11 Eylül 2020 16:18
3 hemşireyi darbedip bir hastayı bıçakladı, kaçarken de tehdit etti
11 Eylül 2020 15:15		 Manisa'da balkondan düştüğü iddia edilen kişi öldü
11 Eylül 2020 13:20
Dezenfektan kutusuna yanlışlıkla kireç sökücü döküldü: 2 yaralı
11 Eylül 2020 12:06		 Uşak'ta bir kadın kocası uykudayken baltayla öldürdü
11 Eylül 2020 10:55
Maske takmayı reddedince şoför polise ihbar etti
11 Eylül 2020 10:45		 Rektörün adını kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalıştılar
11 Eylül 2020 09:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:13 - Van şehidi jandarma yüzbaşı Samsunlu17:56 - 'Tarımköy uygulamalarını ülke genelinde yaygınlaştıracağız'17:53 - MİT'in Ukrayna'dan getirdiği PKK'lı terörist tutuklandı17:47 - Denizli'de 65 yaş üstü için mesai saati düzenlemesi17:41 - Bakan Soylu'dan, Erol Mütercimler'e imam hatip tepkisi17:36 - Van'da 1'i jandarma yüzbaşı, 3 şehit
17:35 - Bir ilde daha kamu personeli kurum binalarına 'HES kodu'yla girecek17:26 - Çeyrek altın yeniden 760 TL oldu17:22 - Dolar haftayı yükselişle kapattı17:16 - Köyü istila ettiler: Kapı, pencere açamıyorlar17:10 - Otomobil kaldırımda oturan kıza çarptı... İşte o anlar17:03 - Gençlerde koronavirüs artıyor
17:02 - Tecavüzle suçlanan belediye başkanı: Tutuklanmadım16:57 - Fazıl Say'dan Sözcü gazetesine çarpıtma tepkisi16:51 - Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX kararı16:50 - 'O polisler, sen kadınsın diye bir şey yapamıyor ama'16:50 - CHP Genel Merkezi, korona nedeniyle kapatıldı
16:42 - İlçede panik! Isırığı büyük yaralara neden oluyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanlığı, Pervin Töre'yi ne zaman açığa alacak?
Okullar için üç aşamalı plan hazır
Ankara ve İzmir Valiliği, kurum bazında mesai saati belirlemesi yaptı
'Virüsü yenen Elazığ Belediye Başkanı da, bu bitkisel karışımı kullandı'
İşte; okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum ve yüz yüze eğitimin detayları
Bakan Koca'dan koronavirüsten hayatını kaybeden tıp öğrencisi için paylaşım
Perinçek'in oğlundan 'ballı atama' iddialarına yanıt
Van'da 1'i jandarma yüzbaşı, 3 şehit
KPSS-2020/10 Tarım Bakanlığı sözleşmeli yerleştirme sonuçları açıklandı
Eskişehir'de 4 akademisyeni öldüren Volkan Bayar davasında karar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
WhatsApp 1
masterchef tanya 2
veli taahhütnamesi 1
edinson cavani 2
günlük kirası 216 bin tl olan helikopter 2
2020-21 futbol sezonu 1
Aleksandar Kolarov 1
belediye başkanının iş isteyen kadına tecavüz etmesi 1
atiye 1
bitcoin 1
SON İLANLAR
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Paris Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Sayıştay 45 Denetçi Yardımcısı Adayı Alacak
Kamu Gözetimi Kurumu Bağımsız Denetçi Sınav İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Milli Savunma Bakanlığı 94 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri İncesu İmar 16 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam