İlçede panik! Isırığı büyük yaralara neden oluyor
|11 Eylül 2020 16:42
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Sapanca Kırkpınar Mahallesi'nde geçen yıl ortaya çıkan ve vatandaşları endişelendiren Asya kaplan sivrisineği, bu yıl yeniden görüldü. Isırığı büyük yaralara neden olan sinek, vatandaşları korkutuyor.
Kırkpınar Soğuksu Mahallesi Muhtarı Ali Pir, sinekle mücadele için ilaçlama
yapıldığını belirterek, "Gözle görülmeyen bir böcek türü fakat sürekli ilaçlama
yapılıyor. Hatta üç araçla birlikte ilaçlama yapılıyor. Ancak yeşilliklerin
içinde olduğu için sürekli ilaçlamaya rağmen bu yıl biraz daha artış gösterdi.
Sitelerin içinde bile ilaçlama yapılıyor, mücadele devam ediyor. Bazı vatandaşlarımız
psikolojik olarak da etkileniyor. Isırdığı yer baloncuk gibi şişiriyor, 30 dakika
sonra kayboluyor" dedi.
Sineğin geçen yıl ortaya çıktığını ve her yerde olduğunu belirten Mustafa Çelebi, "Bu sinek geçen seneden beri var. Bu bir sivrisineğin küçüğü, gözükmeyeni. Bu yalnızca burada yok, Kocaeli Cebeci'de yazlığım var, orada da bu sinek var. Muhtarımız her gün telefon ediyor, ilaçlama yapılıyor ama maalesef ölmüyor bu sinekler. Tekrardan ilaçlamalar yapılıyor. Genellikle de yeşillik içinde bulunuyorlar hemen ısırıyorlar. Sadece ısırdığı zaman fark ediliyor" diye konuştu.
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