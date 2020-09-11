1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İlçede panik! Isırığı büyük yaralara neden oluyor

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde geçen yıllarda ortaya çıkan ve halkı korkutan Asya kaplan sivrisineği, bu yıl yeniden ortaya çıktı. İlçede ilaçla mücadele başlatıldı.
 11 Eylül 2020 16:42
Yazdır
İlçede panik! Isırığı büyük yaralara neden oluyor

Sapanca Kırkpınar Mahallesi'nde geçen yıl ortaya çıkan ve vatandaşları endişelendiren Asya kaplan sivrisineği, bu yıl yeniden görüldü. Isırığı büyük yaralara neden olan sinek, vatandaşları korkutuyor.

Kırkpınar Soğuksu Mahallesi Muhtarı Ali Pir, sinekle mücadele için ilaçlama yapıldığını belirterek, "Gözle görülmeyen bir böcek türü fakat sürekli ilaçlama yapılıyor. Hatta üç araçla birlikte ilaçlama yapılıyor. Ancak yeşilliklerin içinde olduğu için sürekli ilaçlamaya rağmen bu yıl biraz daha artış gösterdi. Sitelerin içinde bile ilaçlama yapılıyor, mücadele devam ediyor. Bazı vatandaşlarımız psikolojik olarak da etkileniyor. Isırdığı yer baloncuk gibi şişiriyor, 30 dakika sonra kayboluyor" dedi.

Sineğin geçen yıl ortaya çıktığını ve her yerde olduğunu belirten Mustafa Çelebi, "Bu sinek geçen seneden beri var. Bu bir sivrisineğin küçüğü, gözükmeyeni. Bu yalnızca burada yok, Kocaeli Cebeci'de yazlığım var, orada da bu sinek var. Muhtarımız her gün telefon ediyor, ilaçlama yapılıyor ama maalesef ölmüyor bu sinekler. Tekrardan ilaçlamalar yapılıyor. Genellikle de yeşillik içinde bulunuyorlar hemen ısırıyorlar. Sadece ısırdığı zaman fark ediliyor" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Köyü istila ettiler: Kapı, pencere açamıyorlar
11 Eylül 2020 17:16		 Vakaların artış gösterdiği Kastamonu'da, denetimler sıklaştı
11 Eylül 2020 15:26
Kenan Sofuoğlu Salda Gölü'nde sörf yaptı
10 Eylül 2020 18:46		 Uyanık minibüsçü pes dedirtti: Uygulama noktasını görünce yolcuları indirdi
10 Eylül 2020 17:39
Karantinaya uymamak artık pahalıya mal olacak
10 Eylül 2020 17:30		 Bakan Karaismailoğlu'ndan, Diyarbakır'a Millet Bahçesi müjdesi
10 Eylül 2020 16:54
Şırnaklı kadınlar terör örgütü PKK'ya 'Artık Yeter' dedi
10 Eylül 2020 16:06		 Validen acı itiraf: İzolasyona uyulmuyor
10 Eylül 2020 15:57
İstanbul'da metronun 3 istasyonu 14 ay kapalı kalacak
10 Eylül 2020 14:55		 Tekirdağ Şehir Hastanesi açılış için gün sayıyor
10 Eylül 2020 14:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:13 - Van şehidi jandarma yüzbaşı Samsunlu17:56 - 'Tarımköy uygulamalarını ülke genelinde yaygınlaştıracağız'17:53 - MİT'in Ukrayna'dan getirdiği PKK'lı terörist tutuklandı17:47 - Denizli'de 65 yaş üstü için mesai saati düzenlemesi17:41 - Bakan Soylu'dan, Erol Mütercimler'e imam hatip tepkisi17:36 - Van'da 1'i jandarma yüzbaşı, 3 şehit
17:35 - Bir ilde daha kamu personeli kurum binalarına 'HES kodu'yla girecek17:26 - Çeyrek altın yeniden 760 TL oldu17:22 - Dolar haftayı yükselişle kapattı17:16 - Köyü istila ettiler: Kapı, pencere açamıyorlar17:10 - Otomobil kaldırımda oturan kıza çarptı... İşte o anlar17:03 - Gençlerde koronavirüs artıyor
17:02 - Tecavüzle suçlanan belediye başkanı: Tutuklanmadım16:57 - Fazıl Say'dan Sözcü gazetesine çarpıtma tepkisi16:51 - Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX kararı16:50 - 'O polisler, sen kadınsın diye bir şey yapamıyor ama'16:50 - CHP Genel Merkezi, korona nedeniyle kapatıldı
16:42 - İlçede panik! Isırığı büyük yaralara neden oluyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanlığı, Pervin Töre'yi ne zaman açığa alacak?
Okullar için üç aşamalı plan hazır
Ankara ve İzmir Valiliği, kurum bazında mesai saati belirlemesi yaptı
'Virüsü yenen Elazığ Belediye Başkanı da, bu bitkisel karışımı kullandı'
İşte; okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum ve yüz yüze eğitimin detayları
Bakan Koca'dan koronavirüsten hayatını kaybeden tıp öğrencisi için paylaşım
Perinçek'in oğlundan 'ballı atama' iddialarına yanıt
Van'da 1'i jandarma yüzbaşı, 3 şehit
KPSS-2020/10 Tarım Bakanlığı sözleşmeli yerleştirme sonuçları açıklandı
Eskişehir'de 4 akademisyeni öldüren Volkan Bayar davasında karar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vaka sayılarını söylemeye dilim varmıyor 2
edinson cavani 2
izolasyondan kaçanların yurtlara yerleştirilmesi 1
Binali Yıldırım 1
dans eden bina 2
üniversitelilerin 18 eylül'de sokağa çıkması 2
atiye 1
Şeker hastasıyım,hastalığıma iyi geliyor 1
oturanlar negatif,ayakta duranlar pozitif 1
dünyanın çivisinin çıkması 1
SON İLANLAR
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Paris Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Sayıştay 45 Denetçi Yardımcısı Adayı Alacak
Kamu Gözetimi Kurumu Bağımsız Denetçi Sınav İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Milli Savunma Bakanlığı 94 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri İncesu İmar 16 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam