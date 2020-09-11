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Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX kararı

Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi yapılacak.
 11 Eylül 2020 16:51
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şehit Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nda, F-16 savaş uçaklarıyla hava hücum görevinin icra edildiğini bildirdi. Öte yandan Türkiye yeni bir NAVTEX daha yayınlayarak Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nda, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımızın da katılımıyla hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevleri icra edildi.

TÜRKİYE'DEN YENİ NAVTEX

Türkiye yeni bir NAVTEX daha yayınlayarak Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağını duyurdu.
Memurlar.Net
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