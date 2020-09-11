Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX kararı
Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi yapılacak.
|11 Eylül 2020 16:51
|Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şehit Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nda, F-16 savaş uçaklarıyla hava hücum görevinin icra edildiğini bildirdi. Öte yandan Türkiye yeni bir NAVTEX daha yayınlayarak Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağını duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nda, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımızın da katılımıyla hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevleri icra edildi.
TÜRKİYE'DEN YENİ NAVTEX
Türkiye yeni bir NAVTEX daha yayınlayarak Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağını duyurdu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Soylu'dan, Erol Mütercimler'e imam hatip tepkisi
11 Eylül 2020 17:41
|CHP Genel Merkezi, korona nedeniyle kapatıldı
11 Eylül 2020 16:50
|Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Macron'a tepki
11 Eylül 2020 16:10
|'Bu metro hattını yapması gerekenler yapmadığından biz aldık'
11 Eylül 2020 11:22
|Cumhurbaşkanlığı'nda ikinci aşı toplantısı
11 Eylül 2020 08:48
|Muharrem İnce: Millet karar verecek ne yapacağımıza
11 Eylül 2020 07:04
|Altun: Cumhurbaşkanımız güçlü ve büyük Türkiye'ye liderlik etmeye devam edecektir
11 Eylül 2020 01:34
|Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik
11 Eylül 2020 01:29
|İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
11 Eylül 2020 01:28
|Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği
11 Eylül 2020 01:25