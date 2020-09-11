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Fazıl Say'dan Sözcü gazetesine çarpıtma tepkisi

Piyanist ve besteci Fazıl Say, röportaj verdiği Sözcü gazetesinin "çarpıcı manşet tutkusu" nedeniyle kendisini hedef tahtasına koyduğunu belirtti.
 11 Eylül 2020 16:57
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Fazıl Say'dan Sözcü gazetesine çarpıtma tepkisi

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fazıl Say, verdiği röportajın sadece bir bölümünü keserek manşete taşıyan Sözcü gazetesini sert sözlerle eleştirdi.

"BUNU OKUYAN BANA KÜFRÜ BASAR"

Say, "Ben de bir dönem Türkiye'den kaçmayı düşündüm ama sonra doğru bildiklerimin mücadelesini vermek için kaldım" cümlesinin "Türkiye'den kaçmayı düşündüm" şeklinde manşete taşınmasına, "Bu manşeti okuyan biri bana küfrü basar. Sözcü bunu sıkça yaptı bana. Ve ben bir kaç kere çok sert şekilde uyardım. Kusura bakmayın kardeşim. Bir insanı toplum önünde yıpratmaktır. Özür mözür de dilemeyin. Sözcü gazetesinin bu hedef göstermesinde Akit'ten ne farkı var?" ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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