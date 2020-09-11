Tecavüzle suçlanan belediye başkanı: Tutuklanmadım
|11 Eylül 2020 17:02
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Kendisinden iş istemeye gelen Z. Y. isimli kadına tecavüz ettiği, özel görüntülerini çekip şantajda bulunduğu iddia edilen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay hakkında adli süreç işliyor. Atabay, görüntülerin kendisine ait olmadığını öne sürmüştü.
İddiaları yalanlamıştı
Atabay, daha önce yaptığı açıklamada iddiaları yalanlayarak, "Bir takım yerlerde daha önceden senaryosu hazırlanmış görüntüler ve daha evvelden ne konuşacağı kendisine yazılmış insanların konuşmasını değil, kendilerinin benim gibi gelip gazetecilerin önünde konuşmalarını beklerdim. Bunu da yapmak mecburiyetinde kalacaklar bundan eminim. Ben bunlara asla pabuç bırakmayacağım. Eğer ben böyle bir suç işlediysem devletin ilgili kurumları benimle ilgili işlemi yapsın" ifadelerini kullanmıştı.
'Tutuklanmadım görevimin başındayım'
Başkan Atabay, bazı yayın organları tarafından tutuklandığı yönünde servis edilen haberlere ilişkin açıklama yaptı. İddiaları yalanlayan Atabay şu ifadeleri kullandı:
Bazı gazetelerden yayınlanan tutuklandığıma dair haberler, aynı gazetelerin
hakkımda yapmış olduğu diğer haberler gibi gerçeği yansıtmamaktadır.
Şu ana kadar şahsım adına suç duyurusunda bulunulmamıştır. Yalan haberlerle kamuoyunu yanıltmak suç unsurudur.Görevimin başındayım.
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