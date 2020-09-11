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Otomobil kaldırımda oturan kıza çarptı... İşte o anlar
İzmir'de kaldırımda dolmuş bekleyen genç kız, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
|11 Eylül 2020 17:10
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İzmir'de kaldırımda dolmuş bekleyen genç kız, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Buca ilçesi İsmail Sivri Bulvarı'ndaki kaldırımda dolmuş bekleyen Gülşah Tuna'ya (20), arkasından hızla gelip kaldırıma çıkan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı.
Otomobilin altında kalıp sürüklenen genç kız, 112 Acil Servis ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tuna'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin şerit değiştirip kaldırımda oturan genç kıza çarpması yer alıyor.
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