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Köyü istila ettiler: Kapı, pencere açamıyorlar

RİZE'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy köyünde sayıları giderek artan, meyve ağaçlarının kurumasına neden olan ve son dönemde evlere kadar ulaşan tırtıllar, vatandaşları endişelendiriyor. Köylüler, tırtıllar için önlem alınmasını istiyor.
 11 Eylül 2020 17:16
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Köyü istila ettiler: Kapı, pencere açamıyorlar

Yeşilköy köyünde tırtıl istilası yaşanıyor. Tarım arazilerinde sayıları her geçen gün artan tırtıllar,

özellikle meyve ağaçlarının yapraklarını yiyerek, kurumasına neden oluyor. Köyde yaşayanlar, evlerine kadar ulaşan tırtıllar için önlem alınmasını istiyor. Tırtılların kendilerini endişelendirdiğini söyleyen Havva Dursun, "Kelebekle mücadele ediyorduk şimdi tırtıllar çıktı. Kapı, pencere açamıyoruz" dedi. Medine Hafızoğlu da "Ağaçlardan başladı, sebzelerimize kadar her şeyi kuruttu. Artık evimizin içine kadar girmiş durumda. Zor durumdayız" diye konuştu.

İbrahim Metin Atasaral ise "Geçen yıl dut ağacında küçücük bir yerde fark ettik. Bu yıl ise tüm ağaçları sardı. Ceviz yaprağına kadar sarmış durumda. Çaya zarar vermesinden endişe ediyoruz. Biz bazı ilaçlama çalışmaları yapıyoruz ama yetkililerin durumla ilgilenmesini istiyoruz" diye konuştu.

Ziraat Mühendisi Mustafa Atasaral ise önlem alınması çağrısında bulunarak, "Korkumuz tırtılların çaya zarar vermesi. Yetkililerden yardım bekleniyor. Lokal uygulamalarla, bu sorunla başa çıkılamıyor. Özellikle larva döneminde zararlı oluyor. Önlem alınması gerekiyor" dedi.
DHA
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