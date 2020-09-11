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Bakan Soylu'dan, Erol Mütercimler'e imam hatip tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (Erol Mütercimler'in imam hatiplilere yönelik sözleri) Milletimiz gerekli cevabı verdi. Türkiye'yi bu kadar farklı düşüncelere savurmak iyi niyetli bir girişim değil. Ben tüm bunların ahlaki boyutu olduğunu ama aynı zamanda hukuki boyutunun da olması gerektiğini düşünenlerdenim.
 11 Eylül 2020 17:41
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Erol Mütercimler'in imam hatiplilere yönelik sözleri) Milletimiz gerekli cevabı verdi. Türkiye'yi bu kadar farklı düşüncelere savurmak iyi niyetli bir girişim değil. Ben tüm bunların ahlaki boyutu olduğunu ama aynı zamanda hukuki boyutunun da olması gerektiğini düşünenlerdenim."

Anadolu Ajansı
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