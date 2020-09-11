Denizli'de 65 yaş üstü için mesai saati düzenlemesi
|11 Eylül 2020 17:47
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Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23. maddesine göre, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında korona virüs tedbirleri hususunda olağanüstü toplandı.
Yapılan yazılı açıklamada, "Alınan karar neticesinde, koltuk kapasitesi kadar oturan yolcu ve ayakta yolcu taşıma kapasitesinin üçte biri oranında ayakta yolcu alınmasına, belirtilen kapasitelerin dolması durumunda daha fazla yolcu alınmamasına, ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha ve tabelanın herkesin görebileceği şekilde asılmasına, ayaktaki yolcuların durabileceği yerlerin fiziki olarak işaretlenmek suretiyle belirlenmesine karar verildi" açıklaması yapıldı.
65 yaş üstü için yeni saatler belirlendi
19.08.2020 tarihli 53 Nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararlarında yer alan "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın mesai çıkış saatlerinde yaşanan yoğunluk göz önüne alınarak saat 17.00-19.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklanması" kararının "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın mesai giriş ve çıkışları göz önünde bulundurularak 10.00-16.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanabilmelerine, bunun dışında kalan saatlerde toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklanmasına" şeklinde düzenlenmesine, oy birliğiyle karar verildi.
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