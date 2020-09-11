1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Denizli'de 65 yaş üstü için mesai saati düzenlemesi

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23. maddesine göre, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında korona virüs tedbirleri hususunda olağanüstü toplandı.
 11 Eylül 2020 17:47
Yazdır
Denizli'de 65 yaş üstü için mesai saati düzenlemesi

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23. maddesine göre, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında korona virüs tedbirleri hususunda olağanüstü toplandı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Alınan karar neticesinde, koltuk kapasitesi kadar oturan yolcu ve ayakta yolcu taşıma kapasitesinin üçte biri oranında ayakta yolcu alınmasına, belirtilen kapasitelerin dolması durumunda daha fazla yolcu alınmamasına, ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha ve tabelanın herkesin görebileceği şekilde asılmasına, ayaktaki yolcuların durabileceği yerlerin fiziki olarak işaretlenmek suretiyle belirlenmesine karar verildi" açıklaması yapıldı.

65 yaş üstü için yeni saatler belirlendi

19.08.2020 tarihli 53 Nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararlarında yer alan "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın mesai çıkış saatlerinde yaşanan yoğunluk göz önüne alınarak saat 17.00-19.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklanması" kararının "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın mesai giriş ve çıkışları göz önünde bulundurularak 10.00-16.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanabilmelerine, bunun dışında kalan saatlerde toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklanmasına" şeklinde düzenlenmesine, oy birliğiyle karar verildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MİT'in Ukrayna'dan getirdiği PKK'lı terörist tutuklandı
11 Eylül 2020 17:53		 Bir ilde daha kamu personeli kurum binalarına 'HES kodu'yla girecek
11 Eylül 2020 17:35
Kars'ta artan vaka sayıları tedbirleri peşinden getirdi
11 Eylül 2020 16:38		 '92 yaşındaki yazarın siyasilere hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandığı' iddialarına yalanlama
11 Eylül 2020 16:31
İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
11 Eylül 2020 16:02		 Emniyet müdüründen 4 polise maske cezası
11 Eylül 2020 15:01
Ankara ve İzmir Valiliği, kurum bazında mesai saati belirlemesi yaptı
11 Eylül 2020 14:55		 Uşak'ta 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik yeni tedbirler
11 Eylül 2020 14:52
Niğde Valisi: Artık uyarmak yok, direkt ceza yazacağız
11 Eylül 2020 14:48		 HES kodsuz şehirler arası yolcu taşıyan araçlar 10 gün sefere çıkamayacak
11 Eylül 2020 14:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:17 - İki üniversite daha uzaktan eğitim kararı aldı18:13 - Van şehidi jandarma yüzbaşı Samsunlu17:56 - 'Tarımköy uygulamalarını ülke genelinde yaygınlaştıracağız'17:53 - MİT'in Ukrayna'dan getirdiği PKK'lı terörist tutuklandı17:47 - Denizli'de 65 yaş üstü için mesai saati düzenlemesi17:41 - Bakan Soylu'dan, Erol Mütercimler'e imam hatip tepkisi
17:36 - Van'da 1'i jandarma yüzbaşı, 3 şehit17:35 - Bir ilde daha kamu personeli kurum binalarına 'HES kodu'yla girecek17:26 - Çeyrek altın yeniden 760 TL oldu17:22 - Dolar haftayı yükselişle kapattı17:16 - Köyü istila ettiler: Kapı, pencere açamıyorlar17:10 - Otomobil kaldırımda oturan kıza çarptı... İşte o anlar
17:03 - Gençlerde koronavirüs artıyor17:02 - Tecavüzle suçlanan belediye başkanı: Tutuklanmadım16:57 - Fazıl Say'dan Sözcü gazetesine çarpıtma tepkisi16:51 - Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX kararı16:50 - 'O polisler, sen kadınsın diye bir şey yapamıyor ama'
16:50 - CHP Genel Merkezi, korona nedeniyle kapatıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanlığı, Pervin Töre'yi ne zaman açığa alacak?
Okullar için üç aşamalı plan hazır
Ankara ve İzmir Valiliği, kurum bazında mesai saati belirlemesi yaptı
'Virüsü yenen Elazığ Belediye Başkanı da, bu bitkisel karışımı kullandı'
İşte; okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum ve yüz yüze eğitimin detayları
Bakan Koca'dan koronavirüsten hayatını kaybeden tıp öğrencisi için paylaşım
Perinçek'in oğlundan 'ballı atama' iddialarına yanıt
Van'da 1'i jandarma yüzbaşı, 3 şehit
KPSS-2020/10 Tarım Bakanlığı sözleşmeli yerleştirme sonuçları açıklandı
Eskişehir'de 4 akademisyeni öldüren Volkan Bayar davasında karar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sokağa çıkma yasağı 3
gece uyandığında odasında birini gören kadın 2
dünyanın çivisinin çıkması 1
edinson cavani 2
oturanlar negatif,ayakta duranlar pozitif 1
3 gün karantina,10 kitap okuma cezası 1
WhatsApp 1
Şeker hastasıyım,hastalığıma iyi geliyor 1
veli taahhütnamesi 1
masterchef 4
SON İLANLAR
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam