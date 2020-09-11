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'Tarımköy uygulamalarını ülke genelinde yaygınlaştıracağız'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarımköy uygulamalarını ülke genelinde yaygınlaştıracaklarını söyledi.
 11 Eylül 2020 17:56
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'Tarımköy uygulamalarını ülke genelinde yaygınlaştıracağız'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarımköy uygulamalarını ülke genelinde yaygınlaştıracaklarını söyledi.

Bakan Kurum, Malatya'daki temasları kapsamında Kale ilçesinde depremzedeler için yapılan konutlarda incelemelerde bulundu.

Burada vatandaşlarla görüşen Kurum, daha sonra Bent Mahallesi'nde Tarımköy uygulaması kapsamında yapılan tek katlı, ahırı da bulunan köy konutlarını inceledi.

Bakan Kurum, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ ve Malatya'da 24 bin 500 bağımsız bölümden oluşan konutların inşasına başladıklarını hatırlattı.

Bunların bir kısmının şehir merkezlerinde bir kısmının da yerleşik alanlarda, köylerde, vatandaşın tarımla uğraştığı, çiftçilik, hayvancılık yaptığı alanlarda olduğunu aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Malatya ve Elazığ ile yine aynı şekilde Giresun'da hasar gören vatandaşlarımızın yarasını sarmak adına hızlı bir şekilde sağlam, imalat süresinin de çok hızlı olduğunu çelik konstrüksiyon evler... Bunların imalatlarını yapacağımızı daha önce söylemiştik ve şu an imalatları yerinde inceliyoruz. Bu gördüğünüz ev 15 gün içerisinde ince işçiliğiyle tamamlanabiliyor. Firmanın kapasitesine göre 10-15 tane her firma üretimini sahada yapabiliyor. Bu çerçevede yerinde görme fırsatı bulduk. Hem Elazığ hem de Malatya'da kırsalda yaklaşık 5 bin köy konutu inşası yapıyoruz."

- "Ülke genelinde yaygınlaştıracağız"

Kurum, bugün Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde hem şehir merkezindeki konutları hem de köy konutları projelerini incelediklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Konutlarımızın yanında ahırlarımız var. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın hayvanlarına bu ahırlarda bakabilecekleri bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bunları yaptığımızda köylerimiz daha da güçlü hale gelecek, yani kırsal anlamda kalkınacağız. Projenin bir başka amacı da budur, kırsal kalkınmayı sağlamak. Bu çerçevede inşallah amacımız bu örnek projeleri Türkiye'mizin her yerine yaymaktır. Nasıl şehir merkezlerinde sosyal konut talebi alıyorsak köy yerleşik alanlarında da vatandaşımızdan gelecek talep doğrultusunda köy konutları, Tarımköy uygulamalarını ülke genelinde yaygınlaştıracağız. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde 81 il valiliğine yazı gönderdik ve 'Elinizde Tarımköy uygulaması istediğiniz alanları çalışın, gönderin' dedik. Hızlı bir şekilde de bu uygulamaları yapacağız. Uzun vadede vatandaşımızın, çiftçimizin ödeyebileceği şartlarda kendilerine bu projeleri sunmuş olacağız."

Konutların bürüt 95 metrekare, net 85 metrekare, ahırların ise 30 metrekareden oluştuğunu belirten Kurum, vatandaşların burada daha mutlu, huzurlu, güvenli şekilde konutlarında yaşayacağını ifade etti.

- "Köylerimizi de yapılaşma anlamında bir düzene oturtmuş olacağız"

Köy konutlarına ilişkin "Bu köydeki, kırsaldaki dönüşümün bir modeli olacak." diyen Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Giresun'daki selde de yine Elazığ ve Malatya'daki depremde köy konutlarımız hasar gördü. Çünkü mühendislik hizmeti çok fazla almamış, kerpiç, yığma yapılardan oluşan ve depremlerle ciddi anlamda hasar görmüş yapılar. Nasıl TOKİ ile Türkiye genelinde 1 milyon sosyal konut rakamına ulaşıyorsak, inşallah köy kent, Tarımköy uygulamasıyla da yine şehirlerimizden gelen talep doğrultusunda kırsal kalkınmayı sağlayacak, köylerdeki dönüşümü sağlayacak bu adımı atmış olacağız. Yaylalarımızın, köylerimizin korunması, geleceğe aktarılması açısından bunu çok önemsiyoruz. Aynı şekilde çiftçimizi desteklemek, uzun vadede, aynı kira öder gibi şehir merkezinde nasıl sosyal konut uygulamasında konutların bedellerini ödüyorlarsa, kırsalda da köylümüz, çiftçimiz aynı şekilde kira öder gibi konutların fiyatlarını ödeyecekler. Bu şekilde köylerimizi de yapılaşma anlamında bir düzene oturtmuş olacağız."
Anadolu Ajansı
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