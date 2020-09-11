Yeni vaka sayısı yeniden 1600 üstüne çıktı
|11 Eylül 2020 19:06
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Sağlık Bakanlığı 11 Eylül 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 213 Kovid-19 testi yapıldı, 1671 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 56 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1223 oldu.
Son 24 saatte 1117 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 256 bin 524'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Bugün 56 CAN sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı. Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız. Ancak birlikte mücadele ile bunu başarabiliriz. Virüsle etkin mücadele ancak BİRLİKTE TEDBİRle mümkün. http://covid19.saglik.gov.' ifadelerini kullandı.
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