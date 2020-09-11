1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yeni vaka sayısı yeniden 1600 üstüne çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 213 Kovid-19 testi yapıldı, 1671 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 56 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1223 oldu.
 11 Eylül 2020 19:06
Yazdır
Yeni vaka sayısı yeniden 1600 üstüne çıktı

Sağlık Bakanlığı 11 Eylül 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 213 Kovid-19 testi yapıldı, 1671 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 56 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1223 oldu.

Son 24 saatte 1117 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 256 bin 524'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Bugün 56 CAN sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı. Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız. Ancak birlikte mücadele ile bunu başarabiliriz. Virüsle etkin mücadele ancak BİRLİKTE TEDBİRle mümkün. http://covid19.saglik.gov.' ifadelerini kullandı.

01.09.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

02.09.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

03.09.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

04.09.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

05.09.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

06.09.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

07.09.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

08.09.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ

09.09.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Samsun Valiliğinden 'şehit yüzbaşı' açıklaması
11 Eylül 2020 19:38		 Van şehidi jandarma yüzbaşı Samsunlu
11 Eylül 2020 18:13
'Tarımköy uygulamalarını ülke genelinde yaygınlaştıracağız'
11 Eylül 2020 17:56		 Van'da 1'i jandarma yüzbaşı, 3 şehit
11 Eylül 2020 17:36
Gençlerde koronavirüs artıyor
11 Eylül 2020 17:03		 Virüsü yendi uyardı: Yoğun bakımda sabahlar olmuyor
11 Eylül 2020 15:41
Karantinadaki Başkan, canlı yayında bağlama çalıp türkü söyledi
11 Eylül 2020 15:34		 Didim Belediye Başkanı'ndan 'tutuklanma iddialarına' sert tepki
11 Eylül 2020 14:24
Pedogojik açıdan doğru kitaplar nasıl seçilmeli
11 Eylül 2020 14:22		 Restoranda yemek Kovid-19 bulaşma ihtimalini artırabilir
11 Eylül 2020 14:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:51 - ATM'lere kart kopyalama düzeneği kuran oğul tutuklandı, baba serbest19:46 - Sağlık Sen'in açtığı davada, ödenmeyen nöbet ücretlerine ilişkin önemli karar19:38 - Samsun Valiliğinden 'şehit yüzbaşı' açıklaması19:29 - Karantina kurallarına uymayan şahıs KYK yurduna yerleştirildi19:14 - Bu ilde HES kodu olmayana otobüs bileti satılmayacak19:06 - Yeni vaka sayısı yeniden 1600 üstüne çıktı
18:59 - FETÖ'nün 'bölge talebe mesulü'ne 8 yıl hapis cezası18:48 - Dışişlerinden Belçika'daki 'Gülen Kürsüsü'nün kapatılması açıklaması18:40 - Okul müdürü ve personeli koronavirüs oldu18:36 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:29 - Bahçeli'den Doğu Akdeniz açıklaması18:17 - Üç üniversite daha uzaktan eğitim kararı aldı
18:13 - Van şehidi jandarma yüzbaşı Samsunlu17:56 - 'Tarımköy uygulamalarını ülke genelinde yaygınlaştıracağız'17:53 - MİT'in Ukrayna'dan getirdiği PKK'lı terörist tutuklandı17:47 - Denizli'de 65 yaş üstü için mesai saati düzenlemesi17:41 - Bakan Soylu'dan, Erol Mütercimler'e imam hatip tepkisi
17:36 - Van'da 1'i jandarma yüzbaşı, 3 şehit
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanlığı, Pervin Töre'yi ne zaman açığa alacak?
Okullar için üç aşamalı plan hazır
Ankara ve İzmir Valiliği, kurum bazında mesai saati belirlemesi yaptı
'Virüsü yenen Elazığ Belediye Başkanı da, bu bitkisel karışımı kullandı'
Van'da 1'i jandarma yüzbaşı, 3 şehit
İşte; okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum ve yüz yüze eğitimin detayları
Bakan Koca'dan koronavirüsten hayatını kaybeden tıp öğrencisi için paylaşım
Perinçek'in oğlundan 'ballı atama' iddialarına yanıt
KPSS-2020/10 Tarım Bakanlığı sözleşmeli yerleştirme sonuçları açıklandı
Emniyet müdüründen 4 polise maske cezası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fenerium'da anadolu takımlarının formalarının satılması 1
ne kadar acımasız olursam o kadar iyi oluyor 1
veli taahhütnamesi 1
fenerium'da açık artırma usülünün başlaması 3
ilistir 1
dünyanın çivisinin çıkması 1
bülent arınç 1
21 eylül'de anaokulu ve 1.sınıfların okula başlaması 5
vaka sayılarını söylemeye dilim varmıyor 2
atiye 1
SON İLANLAR
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Paris Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Sayıştay 45 Denetçi Yardımcısı Adayı Alacak
Kamu Gözetimi Kurumu Bağımsız Denetçi Sınav İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Milli Savunma Bakanlığı 94 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri İncesu İmar 16 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam