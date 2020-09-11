Okul müdürü ve personeli koronavirüs oldu
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir okul müdürü ve personelin korona virüs testi pozitif çıktı.
|11 Eylül 2020 18:40
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir okul müdürü ve personelin korona virüs testi pozitif çıktı.
Çaycuma ilçesinde okul müdürlüğü yapan M.A.'nın gelinine yapılan korona virüs testi pozitif çıkınca izolasyona alındı. Bunun üzerine temas kurduğu okul müdürü ile eşi ayrıca okul müdürüyle temaslı olan okul personellerine de testler yapıldı. Okul müdürü M.A. ve okulda çalışan bir memur ile bir personelin korona virüs testi pozitif çıktı. Çaycuma Devlet Hastanesi'ne yatışı yapılarak tedaviye başlandı.
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