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FETÖ'nün 'bölge talebe mesulü'ne 8 yıl hapis cezası

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün sözde 'bölge talebe mesulü' olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Şenay D. (34), 8 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
 11 Eylül 2020 18:59
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FETÖ'nün 'bölge talebe mesulü'ne 8 yıl hapis cezası

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, tutuksuz sanık Şenay D. hazır bulundu.

Örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı, kapatılan Bank Asya'da hesabı olduğu ve örgütün sözde 'bölge talebe mesulü' olduğu iddialarıyla hakkında dava açılan sanık Şenay D. üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi.

'ByLock' kullanmadığını da öne süren sanık, "Çocuğumun rahatsızlığından dolayı radyasyon yayan teknolojik aletleri kullanmıyordum. Cep telefonunu eşimden kullanıyordum. Yazışmalar bana ait değil. Suçsuzum" dedi.

Mahkeme heyeti sanık Şenay D.'yi, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 8 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Yargıtay süreci ve sanığın tedavisi devam eden çocuğunun sağlık durumunu gerekçe göstererek, sanığın tutuksuzluk halinin devamına hükmetti.
DHA
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